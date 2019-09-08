Almanya'nın istanbul başkonsolosu türkiye dünyada en fazla suriyeli mülteci kabul eden ülke.

ALMANYA'nın İstanbul Başkonsolosu Michael Reiffenstuel, Avcılar'da düzenlenen 'Uçan Kütüphane Festivali'ne katılırken Türkiye'nin dünyada en fazla Suriyeli mülteci kabul eden ülke olduğunu,, Almanya ve Avrupa Birliği olarak mültecilere yönelik projeleri desteklemeye devam edeceklerini söyledi.

Alman Kültür Merkezi Goethe İnstitut İstanbul tarafından Destekleyici Göç ve Uyum Programı kapsamında projesi hazırlanan Federal Almanya Dışişleri Bakanlığı tarafından finanse edilen Uçan Kütüphane, Avcılar'daki Yeşilkent'teki parkta 10 Kasım 2017 tarihinde açıldı. Bir uyum projesi olarak Uçan Kütüphane, göçmen çocuklar ile gençleri, sanat ve kültürel etkinliklerle buluştururken sanat yoluyla öğrenme süreçlerini geliştirmeyi ve yaşam deneyimlerini artırmayı hedefledi. Parkın bahçesindeki konteynerde hizmet veren 'Uçan Kütüphane'nin hemen yakındaki Leyla Bayram I·lkokulu'nun bahc¸esine taşınarak, hizmetine burada devam etmesi kararlaştırıldı. Bu nedenle düzenlenen 'Uçan Kütüphane Festivali'ne Almanya'nın İstanbul Başkonsolosu Michael Reiffenstuel ve Goethe-lnstitut İstanbul Müdürü Dr. Reimar Volker de katıldı.

Almanya'nın İstanbul Başkonsolosu Michael Reiffenstuel, 'Uçan Kütüphane' projesinde, Goethe Enstitüsü ile Yuva Derneği ile çok yakın işbirliği yaptıklarını, bunun sonucunda entegrasyon ve eğitim alanındaki bu projenin başarılı olduğunu söyledi. Festivalde DHA muhabirinin sorularını yanıtlayan Michael Reiffenstuel, Türkiye'nin yarısından fazlası çocuk veya genç olan 3,6 milyondan fazla Suriyeli'ye ev sahipliği yaptığını, dünyada en çok Suriyeli sığınmacı kabul eden ülke konumunda bulunduğunu söyledi.

Michael Reiffenstuel, şöyle konuştuTürkiye, 3 milyon 600 bin mülteci kabul etti. Bu çok büyük bir sayı. Bu kadar büyük sayıda mülteci Türkiye için büyük bir sorumluluk ve aynı zamanda belediyeler ve sivil toplum kuruluşları için büyük bir görev. Özellikle, Almanya ve Avrupa Birliği olarak mültecilere yönelik projeleri desteklediğimizi ve destekleyeceğimizi söyleyebiliriz. Özellikle savaş, yıkım, şiddetten ve nefretten kaçan çocuklar, aslında kendileri tarafından belirlenmesi gereken yaşamlarını en baştan kaybetme riskini taşır. Hatta bir meslek hayal etme ve hayaline doğru çalışma fırsatını bile yakalayamazlar. Bunlara eğitim perspektifleri sunmamız ellerinden tutmamız ve başka bir hayatın da mümkün olduğunu göstermemiz çok önemli.

Goethe-lnstitut İstanbul Müdürü Dr. Reimar Volker, projede işbirliği yaptıkları Yuva Derneği'nin Direktörü Erdem Vardar'a teşekkür etti ve Uçan Kütüphane'nin sembolik anahtarını teslim etti. Festivalde, Belediye Başkan Yardımcısı Yazgülü Karataş ve Leyla Bayram İlkokulu Müdürü İsmail Mustafa Akçay'a teşekkür plaketi verildi.

BAŞKONSOLOS ÇOCUKLARLA BİRLİKTE DANS ETTİ

Lindy Hop, MeloBe ve Kekeço beden perküsyon sahne gösterilerinin yapıldığı festivalde Almanya'nın İstanbul Başkonsolosu Michael Reiffenstuel da çocuklarla birlikte bir süre dansa eşlik etti. Türk ve Suriyeli çocuklar, daha önce Türkiye'ye gelerek çeşitli etkinliklere katılan İspanyol ressam Jose Carlos Conde Acuaviva'nın rehberliğinde Fırçaların Dansı Boyama Atölyesinde hayallerini çizdi. Çocuklar Survivor parkurunda eğlenerek yarışırken ebru atölyesinde ebru çalışmaları yaptı.