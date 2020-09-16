Almanya'nın İzmir Başkonsolosu Detlev Wolter'dan EBSO'ya ziyaret

Almanya'nın İzmir Başkonsolosu Detlev Wolter, Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar'ı ziyaret etti.

EBSO'dan yapılan açıklamada göreve yeni atanan Wolter'in ziyaretinde konuşan Yorgancılar, Türkiye'nin AB üyeliği sürecini "okumakla bitmeyen çok uzun bir kitaba" benzetttiğini belirtti.

AB'de bu döneme Almanya'nın başkanlık etmesinin Türkiye için bir avantaj olduğunu kaydeden Yorgancılar. "AB, Japonya ve Vietnam'la Serbest Ticaret Anlaşması imzaladı. Ancak Türkiye'nin hala bu konumda olmaması üzücü bir durum. AB, göçmenler konusunda da Türkiye'ye pek çok sözler verdi. Ancak bu sözleri tutmadı. Almanya ile bu konuda yakın işbirliği halinde olmamız memnuniyet verici, ancak yeterli değil. Öte yandan Fransa'nın tutumunun da üzücü olduğunu ifade etmek isterim."

Wolter de "İzmir her yönden mükemmel bir şehir. İzmir ile Almanya arasındaki ilişkilerin pandemiye rağmen çok iyi seviyede olmasından büyük memnuniyet duyuyorum. Bir diplomat olarak bu ilişkileri daha da ileri taşıma yönünde gayret sarf edeceğim. Türkiye AB üyesi olamasa da ticaret ve pazara erişim konusunda çok avantaj tanınan bir ülke" değerlendirmesinde bulundu.

Açıklamaya göre Wolter, Almanya'nın Türkiye'ye yönelik seyahat kısıtlamalarının kaldırılmasının ne aşamada olduğu sorusuna, "Maalesef Türkiye için spesifik olarak bir şey söyleyemeyeceğim. Ancak ertelenen fuarlar Ekim'de açılmaya başlayacak. Stand sahipleri gelebilecek." yanıtını verdi.