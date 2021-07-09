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Almanya'nın İzmir Başkonsolosu'ndan Vali Orhan Tavlı'ya ziyaret - Son Dakika

Almanya'nın İzmir Başkonsolosu'ndan Vali Orhan Tavlı'ya ziyaret

09.07.2021 11:22
Almanya'nın İzmir Başkonsolosu'ndan Vali Orhan Tavlı'ya ziyaret, System.String[]

Almanya'nın İzmir Başkonsolosu Dr. Detlev Wolter ve beraberindeki Fahri Konsolos Av. Gülay Kaman Kaplan, Muğla Valisi Orhan Tavlı'yı makamında ziyaret etti.

Ziyarette Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, İl Kültür ve Turizm Müdürü Zekeriya Bingöl, Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Ercan ve Valilik Proje Koordinatörü Ahmet Esen hazır bulundu.

Valilik makamında gerçekleşen ziyarette Vali Orhan Tavlı, Almanya'nın İzmir Başkonsolosu Dr. Detlev Wolter'ı Muğla'da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

Görüşmede Avrupa'da önemli destinasyonlarıyla ön plana çıkan iki ülkenin, turizm alanında karşılıklı tanıtım faaliyetlerinin yapılması gerektiği dile getirildi.

Görüşmenin ardından Vali Orhan Tavlı ve Başkonsolos Dr. Ivana Zerec, karşılıklı hediye takdiminde bulundular.

Almanya'nın İzmir Başkonsolosu'ndan Vali Orhan Tavlı'ya ziyaret

Orhan Tavlı, Almanya, Muğla, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Almanya'nın İzmir Başkonsolosu'ndan Vali Orhan Tavlı'ya ziyaret - Son Dakika


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