Almanya'nın kamu borcu arttı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Almanya'nın kamu borcu arttı - Son Dakika

Almanya'nın kamu borcu arttı

6 saat önce

Almanya'nın kamu borcu, bu yılın ocak-eylül döneminde 2018'in son ayından bu yana 13,7 milyar avroluk artış kaydetti.

Almanya'nın kamu borcu arttı, System.String[]

Almanya'nın kamu borcu, bu yılın ocak-eylül döneminde 2018'in son ayından bu yana 13,7 milyar avroluk artış kaydetti.

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) açıkladığı geçici verilere göre, Almanya'nın, 2019'un ilk 9 ayında federal, eyalet, sosyal güvenlik fonları, belediye ve belediye birlikleri düzeyinde tüm temel ve ilave bütçeleri de dahil kamu dışı kurumlara, genel kamu borcu 1 trilyon 930 milyar avro oldu.

Söz konusu borç, 2018'in sonuna göre yüzde 0,7'lik (13,7 milyar avro) artış gösterdi.

Almanya'da genel kamu borcu, ocak-eylül döneminde, eyaletler hariç, diğer idari kademelerde azaldı.

Söz konusu dönemde federal kamu borcu 0,5 milyar avro azalarak 1 trilyon 212,7 milyar avroya düştü.

Eyaletlerin borcu yüzde 3 artarak 587,8 milyar avroya yükselirken, belediye ve belediye birliklerinin borcu da yüzde 2,2 azalarak 129 milyar 800 milyon avroya indi.

Öte yandan, Almanya 2020'nin ikinci yarısında ilk "yeşil tahvil" ihracı gerçekleştirecek.

Almanya Finans Ajansı tarafından yapılan açıklamada, Alman Federal Hükümet'in yeşil tahvil ihraç ederek sürdürülebilir finansal piyasaların ve özellikle çevreci piyasanın gelişimini desteklemeyi amaçladığı belirtildi.

Almanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 04:24 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Deutsche Bank 6 bin kişinin işine son verdi
Jose Mourinho, ısrarla Fenerbahçe'nin yıldızı Vedat Muriqi'yi istiyor İnanılmaz kaza! Yolcu şoförün üzerine düşünce araç şarampole devrildi: 5 yaralı Dikkat çeken iklim çağrısı: Yeni yılda kardan değil kumdan adam yapacağız!

Son Dakika Haberleri
23:10 ABD'de otomotiv üreticilerine hatalı hava yastığı nedeniyle soruşturma - Son Dakika
23:07 Türk kadınının "hak mücadelesi"ni anlatan kitap tanıtıldı - Son Dakika
23:04 Saffet Emre Tonguç'un "Kanatlarımda İstanbul" adlı kitabı çıktı - Son Dakika
23:04 Gülmek İyileştirir Derneği 2. Hijyenik Oyun Merkezini Şişli'de açacak - Son Dakika
23:03 MKEK Genel Müdürü Akdere: "MKEK özelleşmeyecek, özel sektör mantığıyla çalışacak" - Son Dakika
20:10 İnanılmaz kaza! Yolcu şoförün üzerine düşünce araç şarampole devrildi: 5 yaralı - Son Dakika
18:29 Dikkat çeken iklim çağrısı: Yeni yılda kardan değil kumdan adam yapacağız! - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2019 23:15:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Almanya'nın kamu borcu arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]