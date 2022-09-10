Almanların Çoğunluğu Nükleer Santrallerin Kullanımının Uzatılmasını Destekliyor

Almanya'nın kamu yayın kuruluşu ZDF tarafından Cuma günü yayınlanan bir ankete göre, Almanların yüzde 54'ü, derinleşen enerji krizi sebebiyle ülkenin kalan nükleer santrallerinin çalışır durumda tutulmasını destekliyor.

Ekonomik İşler Bakanı Robert Habeck, doğalgaz ve elektrik fiyatlarındaki artışa karşı Almanya'nın üç nükleer santralinden ikisini 2023 yılının Nisan ayına kadar acil durum seçeneği olarak beklemede tutmayı hedefliyor.

Almanya'nın nükleer enerjiyi bırakma sürecinin tersine çevrilmeyeceğini söyleyen Habeck, "Nükleer enerji yüksek riskli bir teknoloji ve öyle de kalacak. Yüksek oranlı radyoaktif atıklar gelecek onlarca nesile yük olacak" dedi. Anket, planın bu senenin sonuna kadar aşamalı olarak uygulanmasına yüzde 12 kamu desteğinin olduğunu gösterdi.

Ekonomi uzmanları da santralleri beklemede tutma kararını sorguluyor. Funke Mediengruppe'ye konuşan Alman Ekonomi Uzmanları Konseyi'nden Veronika Grimm, "Kısa sürede kullanıma sunulabilecek üretim kapasitelerini harekete geçirmek amacıyla her türlü çaba gösterilmeli" dedi.

Çevre örgütleri, Almanya'nın nükleerden çıkış sürecinin tersine çevrilmesine karşı uyarıda bulundu. Almanya Dünya Dostları Derneği (BUND) tarafından yayınlanan yakın tarihli bir araştırmaya göre, ülkede kalan nükleer santrallerin ömrünün çözülmemiş güvenlik sorunları sebebiyle uzatılmaması gerekiyor.

Greenpeace Almanya'nın yönetici direktörü Martin Kaiser, nükleer santrallerin gelecek seneye kadar beklemede tutulmasının "kabul edilemez olduğunu ve gereken enerji geçişini engellediğini" söyledi. Eski nükleer santrallerin çalışmayı sürdürmesi "önemli bir güvenlik riski" oluşturuyor.