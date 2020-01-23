Almanya'nın Kiel şehri heyetinden Vali Doğan'a ziyaret - Son Dakika
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Almanya'nın Kiel şehri heyetinden Vali Doğan'a ziyaret

6 saat önce

Hatay Valisi Rahmi Doğan, Antakya ile kardeş şehir olan Almanya Kiel Şehir Meclis Başkanı Hans Werner Tovar ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Almanya'nın Kiel şehri heyetinden Vali Doğan'a ziyaret, System.String[]

Hatay Valisi Rahmi Doğan, Antakya ile kardeş şehir olan Almanya Kiel Şehir Meclis Başkanı Hans Werner Tovar ve beraberindeki heyeti kabul etti.


Doğan, 2013 yılından bu yana kardeş şehir olunan Kiel kenti heyetini ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Hatay'ın tarihi, kültürü, turizmi ve gastronomisiyle marka değeri taşıyan önemli bir yer olduğunu aktaran Doğan, heyete kentle ilgili bilgiler verdi.

Başkan Hans Werner Tovar da kabulünden dolayı Vali Doğan'a teşekkür ederek, " Türkiye'nin Suriye savaşında gösterdiği üstün çabalar ve göç eden sığınmacılara yıllardır ev sahipliği yapması dolayısıyla teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.

Rahmi Doğan, Nezih Doğan, Almanya, Hatay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 02:02 Kaynak: AA
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