Almanya?nın Köln kentinde ırkçılık karşıtı dev protesto - Son Dakika

Almanya?nın Köln kentinde ırkçılık karşıtı dev protesto

Almanya'nın Köln kentinde ABD'nin Minnesota eyaletinde polis şiddeti sonucu hayatını kaybeden George Floyd için ırkçılık karşıtı gösteri düzenlendi.

Almanya?nın Köln kentinde ırkçılık karşıtı dev protesto, System.String[]

Almanya'nın Köln kentinde ABD'nin Minnesota eyaletinde polis şiddeti sonucu hayatını kaybeden George Floyd için ırkçılık karşıtı gösteri düzenlendi.

Almanya'nın Köln kentinde ABD'nin Minnesota eyaletinde polis şiddeti sonucu hayatını kaybeden George Floyd için gösteri düzenlendi. Köln kentinde düzenlenen gösteriye binlerce kişi katıldı. Göstericiler "Nefes alamıyoruz", "George Floyd için adalet", "Suç ortağı olma", "Irkçılık öldürür" yazılı pankartların yanı sıra George Floyd'un fotoğraflarını taşıdı. Deutz limanı önünde yapılan gösteride konuşmacılar başta ABD olmak üzere Avrupa'da artan ırkçılığa tepki gösterdi. Almanya'da son zamanlarda gerçekleşen ırkçı saldırılar sonucu öldürülen insanların olmasına atıfta bulunarak ırkçılığın Almanya'da da can aldığına değinen konuşmacılar, ırkçılığa karşı daha etkili mücadele yapılması çağrısında bulundu.

KORONAVİRÜS SONRASI İLK KEZ SOSYAL MESAFE İHLALİ

Protestocuların çoğunluğu siyah renk elbiseler giyerken protestocuların elinde ırkçı saldırıyı kınayan bir döviz bulunduğu gözlendi. Köln'de koronavirüs (Covid-19) salgını sonrası ilk kez sosyal mesafe ihlali yapıldı. Organizatörler sık sık mesafenin korunması uyarısı yaptılar. Polis yetkilisi anons yaparak, '500 kişi için izin alındı ama on bine yakın insan geldi. 500 kişiye göre görev için geldik bize yardımcı olun,  mesafeyi koruyun' şeklinde uyarıda bulundu.

'SİYAHİLERİN HAYATI ÖNEMLİDİR?

Köln'deki protesto gösterisinde  ?George Floyd için adalet?, 'Adalet olmadan barış olmaz', 'Beyazların susması şiddettir', 'Siyahilerin hayatı önemlidir' ve 'Susmak seni suç ortağı yapar' sloganların yazılı olduğu dövizler ile George Floyd'un fotoğrafları taşındı. Yapılan konuşmalarda George Floyd'un maruz kaldığı polis şiddetinin münferit olay olmadığına işaret edildi.

'ÖNCE KENDİ EVİMİZİN ÖNÜNÜ TEMİZLEYELİM?

Öte yandan ABD'de George Floyd'un öldürülmesiyle ilgili Köln Başpiskoposu Kardinal Rainer Maria Woelki'de önceki gün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında ırkçılığı kınamış, "Toplumumuzda ırkçılığa yer vermemeliyiz!" demişti. Alman ZDF kanalına konuşan Başbakan Angela Merkel de 'Irkçılık geçmişte vardı, günümüzde de var. Ne yazık ki Almanya'da ırkçılık var. O yüzden önce kendi evimizin önünü temizleyelim' ifadelerini kullanmıştı.

'İNSANLIK ÖLMESİN DİYE BİRBİRİMİZİ KORUMAMIZ LAZIM?

Gösteriye katılanlardan Betül isimli kişi, 'Benim adım Betül. Konu malum. İnsanlık ölmesin diye birbirimizi korumamız lazım. Birbirimize destek vermemiz lazım, hakkımız için buradayız işte. Ne olur ne olmaz yarın bizim de başımıza böyle bir şey gelirse böyle bir desteği Müslüman Türk milleti olarak bizler de görmek isteriz' şeklinde konuştu. Gösteriye katılanlardan Esma Karadeniz ise 'Siyah kardeşlerim için buraya geldim. Siyah kardeşlerimi çok seviyorum. Bir de zaten Avrupa'da da ırkçılık olduğundan destek için geldim' ifadelerini kullandı.

'YAPILAN HAKSIZLIKLARA KARŞI YANLARINDA OLDUĞUMU GÖSTERMEK İSTİYORUM?

Glany isimli bir başka gösterici ise 'Ben Glany bugün siyahi topluluk olan kardeşlerime destek olmak için buradayım. Onlara yapılan haksızlıklara karşı yanlarında olduğumu göstermek istiyorum. Ben açık tenim ile ayrıcalığımın olduğunu düşünüyorum evet bunun için onlara destek için buradayım ve bunun için sokağa çıktım' şeklinde konuştu.

'DAHA İYİ BİR DÜNYADA YAŞAMAK İSTİYORUZ?

Ayrıca Jan isimli gösterici,  ?Benim adım Jan.  Bu sesin ta buralara Dom şehrine gelmesine çok şaşkınım. Minnesota'dan bu Köln şehrinin bir köşesine kadar gelmesi inanılmaz bir olay? derken, Lloyds isimli gösterici ise 'Benim adım Lloyds burada bir mesaj vermek istiyoruz. İnsanların hepsi eşittir ve daha iyi bir dünyada yaşamak istiyoruz sadece bu kadar' şeklinde konuştu.


George Floyd, Almanya, Köln, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.06.2020 09:09 Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Almanya?nın Köln kentinde ırkçılık karşıtı dev protesto - Son Dakika Dünya

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