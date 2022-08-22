Seyir halindeki araçta bayılan Alman sürücünün hayatını Türk sürücü kurtardı - Son Dakika
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Seyir halindeki araçta bayılan Alman sürücünün hayatını Türk sürücü kurtardı

22.08.2022 10:29

Almanya'nın Köln kentinde seyir halindeki araç şoförünün bilincini kaybetmesinin ardından durumu fark eden Türk sürücü Mustafa Aytaş, aracıyla diğer arabanın önüne geçerek Alman sürücünün hayatını kurtardı.

Almanya'nın Köln kentinde seyir halindeki araç şoförünün bilincini kaybetmesinin ardından durumu fark eden Türk sürücü Mustafa Aytaş, aracıyla diğer arabanın önüne geçerek Alman sürücünün hayatını kurtardı.

Almanya'nın Köln kentine bağlı Eil kasabasında 16 Ağustos'ta aracıyla kızını okuldan alan Mustafa Aytaş, önündeki araçta yolunda gitmeyen bir durum olduğunu fark etti. Müdahale etmek için arabanın yanına yaklaşan Aytaş, seyir halindeki araç şoförünün bilincini kaybettiğini gördü. Aracıyla, bilincini kaybeden sürücünün bulunduğu arabanın önüne geçen Aytaş, yavaş yavaş fren yaparak aracı durdurmayı başardı. O anları anlatan Aytaş, "Araç sağa gidip bariyerlere çarptı. Yolun sol tarafına geçen araç daha sonra karşıdan gelen büyük bir cip ile çarpışma tehlikesi geçirdi. Diğer araç bisiklet yoluna girerek kendini kurtardı. O an kızıma 'bir sıkıntı var sıkı tutun' dedim. Önümdeki aracı ve sağa sola giden aracı solladım. O an gördüm ki aracın içinde baygın bir kadın var. Arabanın önüne geçtim ve yavaşça benim aracıma çarpmasını sağlayarak durdurdum. Arabamda hasar oluştu ama yapacak bir şey yok, can candır. Sokakta yayalar ve bisikletle gezenler vardı. Araç kullananlar bilir 80 kilometre hız az bir sürat değil. Polisin açıklamasına göre araç 3 kez benim arabama çarpmış. Süratli vurmadığım için hava yastığı patlamadı. Diğer türlü kadına daha çok zararı olurdu" diye konuştu.

"Birçok kişi olayla çok ilgilenmedi bu benim zoruma gitti"

Baygın sürücüye ilk müdahalesini olay yerinde yaptığını söyleyen Aytaş, "Hemen arabaya koştum. Kadının ağzından beyaz köpükler çıkıyordu. Kemerini açarak dışarıya çıkardım. Yere yatırdım ve kalp masajına başladım. Nabzının atmadığını fark ettim. Doktorlar ve helikopter gelene kalp masajına devam ettim" açıklamasında bulundu. Olay yerinden geçen insanların duyarsızlıklarından şikayetçi olan Aytaş, "Bir çok kişi olayla çok ilgilenmedi bu benim zoruma gitti. Orada bir insan hayatını kaybediyor ama yan tarafta araçlarıyla geçip gidiyorlar. Benim için önemli olan insandır. Her insan birbirine muhtaçtır. Herkesin annesi olabilirdi. Olaydan sonra yanıma gelenler oldu ve 'Mustafa sen kahramansın' dediler. Ama ben bunu hiç düşünmedim. Polisler yanıma gelip aracı çok iyi durdurduğumu söyledi. Ben o an bunu hatta kendi canımı bile hiç düşünmedim. Ben bu aracı durdurmazsam ve araba bir aileyi ezerse vicdanım bunu kabul edemezdi. Elimden gelenin en iyisini yaptım" dedi.

Ölüm haberini 4 gün sonra öğrendi

Hayatını kurtardığı kadının 4 gün sonra öldüğünü öğrenen Aytaş, "Maalesef dün bir haber geldi. Kadının oğlu evimize gelmiş ve evde olmadığımız için bize bir mektup bırakmış. Mektupta annesinin hayatını kaybettiğini yazmış. Bu kaza nedeniyle değil, annesinin başka hastalıkları da varmış. Ayrıca Covid-19'a yakalanmış. Elimizden geleni yaptık" dedi. Herkesin çevresindeki olaylara duyarlı olmasını isteyen Aytaş, "Böyle olaylar herkesin başına gelebilir gözümüzü kapatmayalım" ifadelerini kullandı. - KÖLN

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Kaynak: İHA

Tragger, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Seyir halindeki araçta bayılan Alman sürücünün hayatını Türk sürücü kurtardı - Son Dakika

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