Almanya 'nın Köln kentinde, Ukrayna ile savaş halindeki Rusya 'ya destek için yaklaşık 1000 kişilik grup gösteri düzenlerken, 200'den fazla kişi de göstericileri protesto edip Ukrayna lehine slogan attı.

Kaynak: AA

Almanya, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Almanya'da Rusya ve Ukrayna destekçileri gösteriler yaptı - Son Dakika

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