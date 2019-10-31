Almanya'nın Köln kentindeki Diyanet İşleri Türk İslam Birliği Genel Merkezi, telefonla yapılan...
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Almanya'nın Köln kentindeki Diyanet İşleri Türk İslam Birliği Genel Merkezi, telefonla yapılan bomba ihbarı nedeniyle boşaltıldı.
Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 05:48 Kaynak: AA
Almanya'nın Köln kentindeki Diyanet İşleri Türk İslam Birliği Genel Merkezi, telefonla yapılan bomba ihbarı nedeniyle boşaltıldı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
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