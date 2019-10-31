Son Dakika Haberleri: Almanya'nın Köln kentindeki Diyanet İşleri Türk İslam Birliği Genel Merkezi, telefonla yapılan...
Son Dakika Güncel Almanya'nın Köln kentindeki Diyanet İşleri Türk İslam Birliği Genel Merkezi, telefonla yapılan...

Almanya'nın Köln kentindeki Diyanet İşleri Türk İslam Birliği Genel Merkezi, telefonla yapılan...

7 saat önce

Almanya'nın Köln kentindeki Diyanet İşleri Türk İslam Birliği Genel Merkezi, telefonla yapılan bomba ihbarı nedeniyle boşaltıldı.

Almanya'nın Köln kentindeki Diyanet İşleri Türk İslam Birliği Genel Merkezi, telefonla yapılan..., System.String[]

Almanya'nın Köln kentindeki Diyanet İşleri Türk İslam Birliği Genel Merkezi, telefonla yapılan bomba ihbarı nedeniyle boşaltıldı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Diyanet İşleri Başkanlığı, Almanya, Köln, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 05:48 Kaynak: AA
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