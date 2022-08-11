Xbox'tan Gamescom 2022 açıklaması geldi! Gamescom 2022 ne zaman? - Son Dakika
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Xbox'tan Gamescom 2022 açıklaması geldi! Gamescom 2022 ne zaman?

11.08.2022 10:12
Xbox'tan Gamescom 2022 açıklaması geldi! Gamescom 2022 ne zaman?

Almanya'nın Köln şehrinde gerçekleşecek Gamescom 2022 etkinliği ile Xbox'ın karşımıza neler ile çıkacağı netleşti. Xbox Game Studios'un en son oyunlarından ve güncelleştirmelere yer verilecek.

Önümüzdeki bir yıl içerisinde Xbox'a gelecek oyunların açıklanacağı ve hâlihazırda bulunan oyunların güncellemelerinin yer alacağı Gamescom 2022 etkinliğinde Xbox'ın karşımıza neler ile çıkacağı açıklandı.

Gamescom 2022 etkinliğinde yer alacak katılımcılara oyunların en son güncellemelerini uygulamaları olarak deneyimleyebileceğini bildiren Xbox'ın Entegre Pazarlama Lideri Maxi Graeff, yaptığı duyuru ile üçüncü taraf ortaklar ile düzenlenen oyunların da yer alacağını bildirdi.

  • Pentiment (Obsidian Entertainment/ Xbox Game Studios)
  • Age of Empires IV (Relic Entertainment & World's Edge/ Xbox Game Studios)
  • Microsoft Flight Simulator (Asobo Studio/ Xbox Game Studios Publishing)
  • Sea of Thieves (Rare Games/ Xbox Game Studios)
  • Grounded (Obsidian Entertainment/ Xbox Game Studios)

"Üçüncü taraf ortaklarımızdan bazılarını da kutlayacağız ve standda aşağıdakiler de dahil olmak üzere oynanabilir oyunlar yer alacak"

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  • A Plague Tale: Requiem (Asobo Studio/ Focus Entertainment)
  • Disney Dreamlight Valley (Gameloft)
  • Gunfire Reborn (Duoyi Games/ 505 Games)
  • Inkulinati (Yaza Games/ Daedalic Entertainment)
  • Last Case of Benedict Fox (Plot Twist Games/ Rogue Games)
  • Lies of P (Neowiz)
  • Lightyear Frontier (Frame Break)
  • Planet of Lana (Wishfully/ Thunderful)
  • You Suck at Parking (Happy Volcano)

Etkinliğe katılanlara sürprizleri bulunan Xbox'ın video oyun kahramanlarıyla benzersiz fotoğraflar çekebileceği fırsatları olduğunu açıkladı. Grounded'ın 5 metre genişliğindeki ilk bossuBroodmother ve sizinle selfie çekmeyi dört gözle bekleyen örümcek ile yüz yüze gelebileceksiniz. Sea of Thieves'in tahtasında yürüyebilecek, Minecraft Legends'ın Piglinleri ile savaşabilecek, Age of Empires IV ile savaş alanında fırtınalar estirecek son olarak ise Starfield'ın robot arkadaşı VASCO ile öz çekim yapabileceksiniz.

GAMESCOM 2022 NE ZAMAN?

Almanya'nın Köln şehrinde düzenlenecek oyun etkinliği Gamescom 2022, 24 Ağustos Çarşamba günü ile 28 Ağustos Pazar tarihleri arasında gerçekleşecektir.

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Son Dakika Gamegar Xbox'tan Gamescom 2022 açıklaması geldi! Gamescom 2022 ne zaman? - Son Dakika


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