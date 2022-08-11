Önümüzdeki bir yıl içerisinde Xbox'a gelecek oyunların açıklanacağı ve hâlihazırda bulunan oyunların güncellemelerinin yer alacağı Gamescom 2022 etkinliğinde Xbox'ın karşımıza neler ile çıkacağı açıklandı.
Gamescom 2022 etkinliğinde yer alacak katılımcılara oyunların en son güncellemelerini uygulamaları olarak deneyimleyebileceğini bildiren Xbox'ın Entegre Pazarlama Lideri Maxi Graeff, yaptığı duyuru ile üçüncü taraf ortaklar ile düzenlenen oyunların da yer alacağını bildirdi.
"Üçüncü taraf ortaklarımızdan bazılarını da kutlayacağız ve standda aşağıdakiler de dahil olmak üzere oynanabilir oyunlar yer alacak"
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Etkinliğe katılanlara sürprizleri bulunan Xbox'ın video oyun kahramanlarıyla benzersiz fotoğraflar çekebileceği fırsatları olduğunu açıkladı. Grounded'ın 5 metre genişliğindeki ilk bossuBroodmother ve sizinle selfie çekmeyi dört gözle bekleyen örümcek ile yüz yüze gelebileceksiniz. Sea of Thieves'in tahtasında yürüyebilecek, Minecraft Legends'ın Piglinleri ile savaşabilecek, Age of Empires IV ile savaş alanında fırtınalar estirecek son olarak ise Starfield'ın robot arkadaşı VASCO ile öz çekim yapabileceksiniz.
Almanya'nın Köln şehrinde düzenlenecek oyun etkinliği Gamescom 2022, 24 Ağustos Çarşamba günü ile 28 Ağustos Pazar tarihleri arasında gerçekleşecektir.
Son Dakika › Gamegar › Xbox'tan Gamescom 2022 açıklaması geldi! Gamescom 2022 ne zaman? - Son Dakika