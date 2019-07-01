Son Dakika Haberleri: Almanya'nın Köln şehrinden kalkan 152 kişinin bulunduğu yolcu uçağı İsrail'in başkenti Tel...
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Almanya'nın Köln şehrinden kalkan 152 kişinin bulunduğu yolcu uçağı İsrail'in başkenti Tel...

30 dakika önce

Almanya'nın Köln şehrinden kalkan 152 kişinin bulunduğu yolcu uçağı İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki Ben Gurion Uluslarası Havalimanı'na acil iniş yaptı.

Almanya'nın Köln şehrinden kalkan 152 kişinin bulunduğu yolcu uçağı İsrail'in başkenti Tel..., System.String[]
Almanya'nın Köln şehrinden kalkan 152 kişinin bulunduğu yolcu uçağı İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki Ben Gurion Uluslarası Havalimanı'na acil iniş yaptı. - TEL AVİV
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 04:33 Kaynak: İHA
Almanya, İsrail, Köln, 3. Sayfa
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