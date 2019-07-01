Son Dakika Haberleri: - Almanya'nın Köln şehrinden kalkan 152 kişinin bulunduğu yolcu uçağı İsrail'in başkenti Tel...
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- Almanya'nın Köln şehrinden kalkan 152 kişinin bulunduğu yolcu uçağı İsrail'in başkenti Tel...

1 saat önce

- Almanya'nın Köln şehrinden kalkan 152 kişinin bulunduğu yolcu uçağı İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki Ben Gurion Uluslarası Havalimanı'na acil iniş yaptı.

- Almanya'nın Köln şehrinden kalkan 152 kişinin bulunduğu yolcu uçağı İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki Ben Gurion Uluslarası Havalimanı'na acil iniş yaptı.
- Almanya'nın Köln şehrinden kalkan 152 kişinin bulunduğu yolcu uçağı İsrail'in başkenti Tel...
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 08:12 Kaynak: İHA
Almanya, İsrail, Köln, Güncel
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