- Almanya'nın Köln şehrinden kalkan 152 kişinin bulunduğu yolcu uçağı İsrail'in başkenti Tel...
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- Almanya'nın Köln şehrinden kalkan 152 kişinin bulunduğu yolcu uçağı İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki Ben Gurion Uluslarası Havalimanı'na acil iniş yaptı.
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 08:12 Kaynak: İHA
- Almanya
'nın Köln
şehrinden kalkan 152 kişinin bulunduğu yolcu uçağı İsrail
'in başkenti Tel Aviv
'deki Ben Gurion Uluslarası Havalimanı'na acil iniş yaptı.
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