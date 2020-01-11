Almanya'nın konuştuğu kahraman Türk İHA'ya konuştu - Son Dakika
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Almanya'nın konuştuğu kahraman Türk İHA'ya konuştu

6 saat önce

Almanya'nın Düsseldorf kentinde boğulmak üzere olan yaşlı Alman çifti kanala atlayarak kurtaran Murat Alkan, "Ben insanlık görevimi yaptım" dedi.

Almanya'nın konuştuğu kahraman Türk İHA'ya konuştu, System.String[]

Almanya'nın Düsseldorf kentinde boğulmak üzere olan yaşlı Alman çifti kanala atlayarak kurtaran Murat Alkan, "Ben insanlık görevimi yaptım" dedi.


Almanya'nın Düsseldorf kentinde güvenlik görevlisi olarak çalışan 46 yaşındaki Murat Alkan binaları kontrol ederken bir aracın Kö-Grabben kanalına uçtuğunu gördükten sonra tereddüt etmeden kanala atlayarak yaşlı Alman çifti kurtardı. Alkan yaşadığı o anları, "Ben olayın yaşandığı yerde bir güvenlik şirketinde çalışıyorum. Nehre düşmeden bir kişiye çarpmışlar galiba, oradan nehre düşmüş. Baktım araba nehre düşüyor, içinde çocuk yoktur inşallah dedim. Hiçbir şey düşünmeden çantamı çıkarıp hemen atladım" sözleriyle anlattı. Yaşlı çiftin arabanın içinde olduğunu belirten Alkan, "80-85 yaşlarındaydılar ve birisi ayaklarından sakattı. Yani kurtarmamamız durumunda orada ölebilirlerdi. Bana bir kişi daha çıkarmama yardımcı oldu" dedi.


"İnsanlık ölmüş"


Olay yerinde toplanan kişilerin olaya karşı duyarsız davrandıklarını öne süren Murat Alkan, "Orada 200 kişi toplanmış seyrediyordu, ona üzüldüm. İnsanlık ölmüş dedim. Ben insanlık görevimi yaptım" ifadelerini kullandı. Alkan, "Ambulans geldi, bizi ambulansa aldılar. Tüm elbiselerim ıslandığı için polis bana elbise verdi. Onlarla eve gidebildim" diye konuştu. - DUSSELDORF

Düsselldorf, Almanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 11:16 Kaynak: İHA
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