Almanya'nın KRV Eyaleti Başbakanı Wüst, Türk biyoteknoloji şirketini ziyaret etti - Son Dakika

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaleti Başbakanı Hendrik Wüst, Düsseldorf yakınlarındaki Grevenbroich kentinde sahipleri Türk olan biyoteknoloji şirketi Humintech'i ziyaret etti.

Başbakan Wüst, Humintech yöneticileri Müfit Tarhan ve Aydoğan Cengiz ile birlikte fabrikayı gezerek fabrikanın çalışmaları ve ürünler hakkında bilgi aldı.

Wüst, burada yaptığı açıklamada, KRV eyaletinde aralarında göçmen kökenlilerin de sahibi olduğu başarılı şirketlerin bulunduğunu, bugün ziyaret ettikleri şirketin de bu başarılı örneklerden biri olduğunu söyledi.

Başbakan Wüst, ülkenin büyümesi ve yükselmesinde yabancı kökenli insanların da payı olduğunu vurgulayarak Humintech şirketinin yöneticileri ve çalışanlarını başarılarından dolayı tebrik etti.

Humintech Genel Müdürü Müfit Tarhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyanın en önemli kaynaklarının yer aldığı bu bölgede yer alan, okside olmuş kömürde bol miktarda bulunan ve humusun ana maddesi olan "humik asit" ürettiklerini, bitki yetiştirilen topraklarda kullanılan bu ürünün çevre sorunlarını azalttığını belirtti.

Aynı zamanda Avrupa Türk İşadamları ve Sanayicileri Derneği (ATİD) başkan yardımcısı olan Tarhan, "Ürettiğimiz bu ürünü 70 ülkeye ihraç ediyoruz. Elimizdeki teknoloji dünyada kendi alanındaki en iyi teknoloji ve bu alanda Almanya'daki tek şirketiz. Bu da bize ayrıca bir gurur kaynağı oluyor." dedi.

Fabrikayı ziyaret eden heyette, Almanya Hristiyan Demokrat Birliği (CDU) Federal Milletvekilleri Serap Güler ile Hermann Gröhe ve KRV Eyalet Milletvekili Heike Troles de yer aldı.