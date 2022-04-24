Almanya'nın KRV eyaletinde 15 Mayıs'ta yapılacak seçimlere katılın çağrısı - Son Dakika

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) Eyaleti Başbakanlık Müsteşarı ve Başbakanlık Dairesi Başkanı Nathanael Liminski, Türklerin yoğun olarak yaşadığı KRV eyaletinde 15 Mayıs'ta yapılacak seçimleri hatırlatarak, seçme hakkı bulunan herkese "sandığa gidin" çağrısı yaptı.

Aynı zamanda Köln'ün Ehrenfeld ve Nippes semtlerinden Hristiyan Demokrat Parti (CDU) milletvekili adayı olan Liminski, KRV Uyum Bakanlığı Müsteşarı Gonca Türkeli-Dehnert ile "Köln-Kalk 1951" isimli boks kulübüne yaptıkları ziyarette, AA muhabirine açıklamada bulundu.

Liminski, ziyaret ettikleri spor kulübünün başarılı bir rol model olduğunu belirterek, bu tür projelerin desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

15 Mayıs'ta yapılacak eyalet seçimine katılım çağrısında bulunan Liminski, "Köln'ün Ehrenfeld ve Nippes semtleri için çalışacağız. Bu şehirde güvenliğimizi sürdürmemiz önemli, kamusal alanlarda güvenle dolaşabilmemiz önemli. Kökeni ne olursa olsun her çocuğa iyi bir eğitim sunabilmemiz de çok önemli. Biz bunun için çalışacağız. Seçme hakkı olan herkesi sandığa katılmaya davet ediyorum." dedi.

KRV Uyum Müsteşarları Türkeli-Dehnert ise burada yaptığı açıklamada, çocukların ana dillerinde eğitim almalarının önemine vurgu yaptı.

Farklı dinlere eşit muamelenin önemine de değinen Türkeli-Dehnert, "Ana dilin okullarda daha iyi bir şekilde öğretilmesi için çeşitli projeler yürüteceğiz. Bu CDU'nun seçim programında da yer alıyor. Ayrıca dinsel çoğunluğun altını çiziyoruz yani dinlerin barış içinde yaşayabilmeleri için elimizden geleni yapıyoruz. İnsanların hangi dinden olursa olsun, dinlerini özgürce yaşayabilmelerini istiyoruz. Kendi ibadet yerleri ve mezarlıkları olsun istiyoruz. Korkusu hissetmeden yaşayabilsinler ve onlara karşı saldırılarda yanlarında olacağız." ifadelerini kullandı.

Türkler başta olmak üzere çoğunluğunu yabancı kökenlilerin oluşturduğu spor kulübünü ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Türkeli-Dehnert, bu kulübün gençleri sokaklardaki kötü alışkanlıklardan kurtararak spora yönelttiğini belirtti.