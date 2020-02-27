Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde 14 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi - Son Dakika

Almanya'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletinde 14 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası ortaya çıktı.

KRV Sağlık Bakanlığınca yapılan yazılı açıklamada, Heinsberg bölgesinde 14 kişinin yeni tip koronavirüs testlerinin pozitif çıktığı ve yaklaşık 400 kişinin ise virüs şüphesiyle karantina altına alındığı bildirildi.

Daha önce yapılan açıklamaya göre, ülke genelinde tespit edilen vaka sayısı 17 olarak aktarılmıştı.

Açıklamada, Almanya'da Kovid-19 nedeniyle henüz ölümün yaşanmadığı, Düsseldorf kentinde tedavi gören 47 yaşındaki hastanın durumunun ciddiyetini koruduğu bilgisi paylaşıldı.

Köln Katedralinde kutsal suyun kullanılmama kararı alındı

Yerel basındaki haberlerde, Almanya'nın tarihi Köln Katedrali yöneticilerinin, Hristiyanlığın önemli dini ritüellerinden olan ve bebeklerin kutsanması için de kullanılan kutsal suyu, virüs tehdidi nedeniyle bir süre kullanmama kararı aldığı kaydedildi.

Virüs korkusu yaşayanların, marketlerden daha çok alışveriş yaptığı için bazı süpermarketlerdeki rafların ise boşaldığı aktarıldı.

Kriz masası oluşturulmuştu

Köln'de dün 47 yaşındaki bir askerin enfekte olduğunun anlaşılması üzerine, Köln-Wahn Askeri Havalimanı geçici olarak kapatılmıştı. Askerin Koblenz'deki askeri hastanede tedavi altına alınmasının ardından, havalimanı tekrar açıldı.

Ülkede yeni tip koronavirüs salgınını yönetmek için "kriz masası" oluşturulmuştu. Yetkililer herhangi bir olumsuz durumda hastanelerdeki acil bölümlerinin ve izole edilmiş yatak sayısının yeterli olduğunu açıklamıştı.