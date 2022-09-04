Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde yer alan Duisburg kentindeki FlicFlac adlı sirkin otoparkına küçük uçak düştü. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti. Düşen uçağın alev almasının ardından otoparkta bulunan en az 10 araçta hasar meydana gelirken, kaza bölgesine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi. Kaza sırasında sirkte gösteri olduğu ve insanların kaza mahalline gitmesini engellemek amacıyla gösterinin iptal edilmediği belirtildi.

Kaynak: İHA

Ren Vestfalya, Duisburg, Almanya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Almanya'da küçük uçak düştü: 2 ölü - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.