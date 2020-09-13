Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde yerel seçimler yapıldı - Son Dakika

Almanya'da Türkler'in yoğun olarak yaşadığı Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde (KRV) bugün seçmenler yerel seçimler için sandığa gitti.

Eyalet genelinde resmi olmayan sonuçlara göre Hristiyan Demokrat Birlik Parti (CDU) yüzde 36, Sosyal Demokrat Parti (SPD) yüzde 23,7, Yeşiller (Grüne) yüzde 18,7, Hür Demokrat Parti (FDP) yüzde 5,3, Alternatif Partisi (AfD) yüzde 4,9, Sol Parti (Die Linke) yüzde 3,4 ve diğerleri yüzde 8 oy aldı.

Bu sonuçlara göre geçen seçimlere oranla CDU yüzde 1,5, SPD yüzde 7,7 oy kaybetti, Yeşiller ise oy oranını yüzde 7 arttırdı.

Yaklaşık 5 milyonu yabancı kökenli olmak üzere 18 milyon kişinin yaşadığı eyaletteki şehirlerde belediye başkanları, belediye meclis üyeleri ve uyum meclisi üyeleri seçildi.

Eyaletteki yerel seçimlerde özellikle il ve ilçe belediye meclisleri için çok sayıda Türk kökenli aday da yarıştı.

Partiler eyalet seçiminde Türkler'in oy potansiyelini dikkate alarak belediye meclislerinde çok sayıda Türk aday gösterdi. Çoğunlukla yabancı kökenlilerin oluşturduğu uyum meclisi listelerinin çoğunluğunu ise yine Türkler oluşturdu.

Eyaletin en büyük şehri olan Köln'de belediye başkanlığını resmi olmayan sonuçlara göre yüzde 44 oranında oy alan bağımsız aday Henriette Reker tekrar kazandı. Reker'i seçimlerde CDU ve Yeşiller destekledi.

Eyaletin başkenti Düsseldorf'ta ise CDU'lu Stephan Keller yüzde 32,5 oyla seçimi kazandı.

Önceki başkan SPD'li Thomas Geisel ise yüzde 27,4 oy aldı.

Yerel seçimlerinde federal seçimlerin aksine 16 yaşını dolduranlar oy kullanabiliyor. Yerel seçimlerde Alman vatandaşı olmasa bile Avrupa Birliğine (AB) üye ülkelerin vatandaşlarının da seçme ve seçilme hakkı bulunuyor.