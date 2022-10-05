Türk eğitimciler, Almanya'daki Türkçe dersleri ile ilgili sorunları dile getirdi - Son Dakika
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Türk eğitimciler, Almanya'daki Türkçe dersleri ile ilgili sorunları dile getirdi

05.10.2022 21:30
Türk eğitimciler, Almanya'daki Türkçe dersleri ile ilgili sorunları dile getirdi

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) Eyaleti Okul ve Eğitim Bakanı Dorothee Feller'i makamında ziyaret eden KRV Türk Veli Dernekleri Federasyonu (FÖTEV NRW) Başkanı Aysun Aydemir, eyaletteki Türkçe dersleri ile ilgili yaşanan sorunları dile getirdi.

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) Eyaleti Okul ve Eğitim Bakanı Dorothee Feller'i makamında ziyaret eden KRV Türk Veli Dernekleri Federasyonu (FÖTEV NRW) Başkanı Aysun Aydemir, eyaletteki Türkçe dersleri ile ilgili yaşanan sorunları dile getirdi.

Aydemir 5 kişilik heyetle yaptığı ziyaret sonrası açıklamada bulundu.

Okullarda Türkçe dersine katılımın artırılması, sorunların çözüme kavuşması ve Türkçe dersinin daha cazip hale getirilmesi için Bakanlıkla iş birliği yapmayı sürdüreceklerini belirten Aydemir, Bakan Feller'e bazı okul müdürlerinin Türkçe dersini engellemek için türlü zorluklar çıkardıklarını anlattıklarını söyledi.

Aydemir, özellikle Bielefeld ve Detmold bölgesinde çocukların Türkçe dersine katılımının engellendiği bilgisini de aktardıklarını belirtti.

Çok dilliliğin ve ana dilin önemine işaret eden Aydemir, Türkçe derslerinin genelde öğleden sonra geç saatlere bırakıldığını, dolayısıyla öğrencilerin karanlıkta eve döndüklerini, ailelerin bu yüzden endişe içinde kaldıklarını dile getirdi.

Aydemir, Türkçe derslerinin de normal ders saatleri planı içinde verilmesi gerektiğini vurgulayarak, Türkçe sınıfı oluşturmak için ilkokullarda 15, ortaokul ve lisede 18 öğrenci istendiğini ve bu sayının 10'a indirilmesinin yararlı olacağını dile getirdi.

Heyette Türk eğitimciler Necla Marangoz, Serhat Ulusoy, Meral Kahya ve Bahattin Gemici yer aldı. Gemici, Bakan Feller'e, "Stefan'ın Şeker Bayramı ve Ali'nin Noel'i" adlı Türkçe-Almanca kitabını hediye etti.

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Kaynak: AA

Ren Vestfalya, Almanya, Güncel, Son Dakika

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