Hamburg, Schleswig Holstein ve Aşağı Saksonya eyaletlerinden Kassel 'e, Berlin 'e ve Kuzey Ren Vestfalya 'ya doğru şehirler arası tren seferlerinin yapılamadığı ifade edilen açıklamada, Berlin, Hannover ve Kuzey Ren Vestfalya arasındaki hızlı tren seferlerinin durdurulduğu, Berlin'den Amsterdam'a IC tipi trenlerle gerçekleştirilen seferlerin de iptal edildiği kaydedildi.

Kaynak: AA

Schleswig, Almanya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Almanya'nın kuzeyinde teknik sebepten dolayı tren seferleri durdu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.