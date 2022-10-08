Almanya'nın kuzeyinde teknik sebepten dolayı tren seferleri durdu - Son Dakika
Üye Girişi

Almanya'nın kuzeyinde teknik sebepten dolayı tren seferleri durdu

08.10.2022 12:06
Almanya'nın kuzeyinde teknik sebepten dolayı tren seferleri durdu

Almanya'nın kuzeyinde teknik sebepten dolayı tren seferlerinin durduğu bildirildi.

Almanya'nın kuzeyinde teknik sebepten dolayı tren seferlerinin durduğu bildirildi.

Alman demir yolu şirketi Deutsche Bahn'dan yapılan açıklamada, trenlerin telsiz sisteminde yaşanan teknik sorun yüzünden ülkenin kuzeyinin büyük bölümünde seferlerin gerçekleştirilemediği belirtildi.

Hamburg, Schleswig Holstein ve Aşağı Saksonya eyaletlerinden Kassel'e, Berlin'e ve Kuzey Ren Vestfalya'ya doğru şehirler arası tren seferlerinin yapılamadığı ifade edilen açıklamada, Berlin, Hannover ve Kuzey Ren Vestfalya arasındaki hızlı tren seferlerinin durdurulduğu, Berlin'den Amsterdam'a IC tipi trenlerle gerçekleştirilen seferlerin de iptal edildiği kaydedildi.

Açıklamada Aşağı Saksonya, Bremen ve Schleswig-Holstein eyaletlerinde yerelde de seferlerde aksamalar yaşandığı bilgisi paylaşıldı.

YORUMLAR
500
Almanya'da AfD Partisi hükümetin enerji politikasını protesto etti Almanya'da AfD Partisi hükümetin enerji politikasını protesto etti Karaman gündem haberleri: Bakan Yanık, Karaman'da '2023'e Doğru Şehir Buluşmaları' programında konuştu: (2) Karaman gündem haberleri: Bakan Yanık, Karaman'da '2023'e Doğru Şehir Buluşmaları' programında konuştu: (2) Almanya'nın kuzeyinde demiryolu ulaşımı durdu Almanya'nın kuzeyinde demiryolu ulaşımı durdu
Kaynak: AA

Schleswig, Almanya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Almanya'nın kuzeyinde teknik sebepten dolayı tren seferleri durdu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:58 Valerien Ismael'den sürpriz kadro! Giresunspor-Beşiktaş maçının ilk 11'leri açıklandı
17:58 Bakan Süleyman Soylu uyuşturucu satıcılarına yönelik talimatını yineledi: Bulduğunuz an ayaklarını kırın
17:36 Orhan Gencebay'ın eşi filtrenin dozunu kaçırdı! Arda Turan'ın hali görenleri şaşırttı
17:32 Canlı eşek arısını yiyen Çinlinin dudaklarına yorum yağdı
17:03 Önce Vadistanbul şimdi de İstinye Park! Yabancı uyruklu şahıslar silahlı çatışmaya girdi
16:59 Ankaragücü konuk olduğu İstanbulspor'u uzatmada geçti
16:46 Alkollü şahıs kavgayı ayırmaya çalışan polisin kolunu ısırdı
16:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz mesajı: Bu kardeşiniz görevde olduğu sürece inmeye devam edecektir
16:04 BOTAŞ'tan doğal gaz iddialarına cevap geldi: Depoların doluluk oranı yüzde 100'e ulaşmıştır
15:58 Eşini ve çocuğunu katleden saldırgan yakalanacağını anlayınca intihar etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2022 19:13:50. #1.12#
SON DAKİKA: Almanya'nın kuzeyinde teknik sebepten dolayı tren seferleri durdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement