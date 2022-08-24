Almanya'da demans hastası bir Türk'ten 3 haftadır haber alınamıyor

Almanya'nın Ludwigshafen şehrinde 4 Ağustos'ta evden çıkan 55 yaşındaki demans hastası Suat Ayhan Karaca'yı arama çalışmaları devam ediyor.

Karaca'nın kızı Hatice Üneş, AA muhabirine, yaptıkları tüm araştırma ve aramalara rağmen babalarını bulamadıklarını belirtti.

Üneş, kendisini görenlerin mutlaka Ludwigshafen polisine ya da kendilerine haber vermesini istedi.

Babasının sadece belirli yerlere gidip geldiğini belirten Üneş, "Babam, 4 Ağustos'ta ekmek alıp geldi. Evde annemi ve kız kardeşimi göremeyince dışarı çıktı. Anneannemin evine gittiğini düşünüyoruz ama bir daha gelmedi. Polise kayıp başvurusunda bulunduk ve kendimiz de arıyoruz. Duyurular yaptık ama maalesef henüz bir haber alamadık." dedi.

Üneş, 1,70 boylarında, 70 kilo olan babasının en son üzerinde mavi kot pantolon, mavi polo tişört, kahverengi ayakkabı olduğunu aktardı.

Şimdiye kadar birkaç ihbar geldiğini ancak bir sonuç çıkmadığını aktaran Üneş, "Görenlerin biraz konuşup Ludwigshafen polisinin 0622196323 numaralı telefonuna ya da bize bilgi vermesini rica ediyoruz." diye konuştu.

Ludwigshafen polisi de Suat Ayhan Karaca'nın bulunması için bir duyuru yayımlayarak, çevredekilerden yardım istedi.