Almanya'nın makine ihracatı 2019'da düştü - Son Dakika
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Almanya'nın makine ihracatı 2019'da düştü

6 saat önce

Alman Mühendisler Derneği (VDMA), geçen yıl makine ihracatının yüzde 1,5 düştüğünü, bu yıl da düşmesinin beklendiğini duyurdu.

Almanya'nın makine ihracatı 2019'da düştü, System.String[]

Alman Mühendisler Derneği (VDMA), geçen yıl makine ihracatının yüzde 1,5 düştüğünü, bu yıl da düşmesinin beklendiğini duyurdu.

VDMA'dan yapılan açıklamada, zayıf kalan küresel sanayi üretimi ve ticarette artan korumacılığın Almanya'nın makine mühendisliği şirketlerinin ihracatını olumsuz etkilediği belirtildi.

Açıklamada, Almanya'nın makine ihracatının geçen yıl 2018'e göre reel olarak yüzde 1,5 düşüşle yaklaşık 180 milyar avro olduğu bildirildi.

VDMA Ekonomisti Olaf Wortmann, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Özellikle küresel ticaret anlaşmazlıkları, artan korumacılık ve Brexit'in yanı sıra otomotiv endüstrisindeki geniş kapsamlı yapısal değişiklik, pek çok sektöre yatırım yapma konusunda belirsizliğe ve isteksizliğe yol açtı." ifadesini kullandı.

Wortmann, makine mühendisliği şirketlerinin bugüne kadar aldıkları siparişler göz önüne alındığında, 2020 yılı boyunca ihracatta yeni bir düşüşün muhtemel olduğunu kaydetti.

"Koronavirüs tehlikesi gelecekte Çin pazarının sektörümüz için temel önemini değiştirmiyor"

Sektörün ABD'ye ihracatının geçen yıl yüzde 4,3 artarak 10,1 milyar avroya yükseldiğini belirten Wortmann, Çin'e olan ihracatın da yüzde 1,1 azalarak 18,8 milyar avroya gerilediğini bildirdi.

Çin'in Alman makine ihracatındaki payının yüzde 10,5 olduğunu aktaran Wortmann, "2019'un ikinci yarısında, Çin endüstrisindeki büyüme tekrar dengelendi ve ticaret savaşlarının son bulması umudu vardı. Fakat şimdi Çin, küresel ihracatı üzerindeki etkileri henüz değerlendirilemeyen koronavirüs salgını ile karşı karşıya kaldı. Bununla birlikte koronavirüs tehlikesi gelecekte Çin pazarının sektörümüz için temel önemini değiştirmiyor." ifadelerini kullandı.

Bu arada, VDMA verilerine göre, Alman makine mühendisliği sektörünün Türkiye'ye ihracatı geçen yıl yüzde 3,3 düşerek 3,2 milyar avroya geriledi.

Çin Halk Cumhuriyeti, Almanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 05:06 Kaynak: AA
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