Son Dakika Haberleri: Almanya'nın Menden Kentinde Camiye Saldırı

Almanya'nın Menden Kentinde Camiye Saldırı

1 saat önce

DİYANET İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) bağlı Menden Yeşil Camisi'ne sabah saatlerinde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından saldırı düzenlendi.

Almanya'nın Menden Kentinde Camiye Saldırı, System.String[]
DİYANET İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) bağlı Menden Yeşil Camisi'ne sabah saatlerinde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından saldırı düzenlendi. Saldırganların, caminin giriş kısmındaki camları kırarak içeri girdiği ve caminin abdesthanesinde kağıt havluları tutuşturarak yangın çıkarmak istedikleri belirlendi. Saldırıda camide maddi hasar oluştu. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polisin olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 12:03 

Sabah, İslam Birliği, Güncel
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