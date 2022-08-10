Münih Havalimanı'nda yapılan grev nedeniyle 36 uçuş iptal edildi - Son Dakika
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Münih Havalimanı'nda yapılan grev nedeniyle 36 uçuş iptal edildi

10.08.2022 18:12
Münih Havalimanı'nda yapılan grev nedeniyle 36 uçuş iptal edildi

Almanya'nın Münih Havalimanı'nda bugün yapılan grev nedeniyle 36 uçuş iptal edildi.

Almanya'nın Münih Havalimanı'nda bugün yapılan grev nedeniyle 36 uçuş iptal edildi.

Sendikanın çağrısı üzerine yer hizmetleri veren çalışanlar, sabah 10.00'dan akşam 15.00'e kadar iş bıraktı.

Grevin "uyarı" niteliğinde olduğunu açıklayan sendika, greve katılımın yüksek olduğunu duyurdu.

Münih Havalimanı'ndan yapılan açıklamada, grev nedeniyle bugün gerçekleşmesi planlanan 36 uçuşun iptal edildiği belirtildi.

Sendika, havalimanında bagaj, yük taşımacılığı ve ulaşım hizmetleri sunan işçilerin maaşlarına yüzde 10'un üzerinde zam talep ediyor.

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Kaynak: AA

Sendika, Almanya, Münih, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Münih Havalimanı'nda yapılan grev nedeniyle 36 uçuş iptal edildi - Son Dakika

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