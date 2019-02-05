Almanya'nın Müslüman Askerleri Kefenlerini Yanında Taşıyor

ALMANYA'nın ordusunda bugün yaklaşık bin 500 Müslüman asker görev yapıyor.

ALMANYA'nın ordusunda bugün yaklaşık bin 500 Müslüman asker görev yapıyor. Orduda, Katolik ya da Protestan askerler için din adamları istihdam edilirken, Müslüman askerler için bugüne kadar imam görevlendirilmedi. 2005 yılında Alman ordusuna katılan Nariman Hammouti-Reinke, bu konudaki beklentilerin sonuçsuz kalmasının Müslüman askerlerde büyük hayal kırıklığı yarattığını söylüyor. Fas kökenli Hammouti-Reinke, Afganistan gibi tehlikeli bölgelerde göreve giderken yaşadığı zorlukları anlatırken "Bu görev sırasında hayatımı kaybedebileceğim ihtimali nedeniyle bir Müslüman olarak defnedilebilmek, üniformayla bir tabuta konmamak için, yıkanmam ve kefene sarılmam için hazırlıkları kendim yaptım, Afganistan'a giderken kendi kefenimi çantamda taşıdım. Katolik ya da Protestan silah arkadaşlarımız için böyle bir görevi ordudaki din görevlileri yerine getiriyor. Ama ne yazık ki Müslümanlar için bu destek verilmiyor. Oysa ben de Almanya için görev yapıyorum" dedi.



7 YIL GEÇTİ BAKAN HALA ÇALIŞIYORUZ DİYOR



Almanya Anayasası, din özgürlüğünü teminat altına alırken farklı inançların yasa önünde eşitliğini, kişinin inancının gerektirdiği ibadeti hiçbir engel ile karşılaşmadan yerine getirmesini öngörüyor. Orduda Hıristiyanlardan sonra en büyük dini grubu oluşturan Müslüman askerler, orduda imamların da istihdam edilmesini istiyor.



Alman Asker Derneği'nin (Deutscher.Soldat. e.V.) başkanlığını yürüten Hammouti-Reinke, bu konuda taleplerini Savunma Bakanı Ursula von der Leyen ile de yüz yüze görüştüklerini, ancak yedi yıldır süren çalışmalarda mesafe alınamadığını söyledi: "Bize halen üzerinde çalıştıklarını söylüyorlar. Ancak bunca zaman yol alınamaması bu yönde adım atmak istemedikleri izlenimine yol açıyor."



BAKAN NEYİ İNCELETİYOR HERKES İÇİN SIR



Orduda Müslüman askerler için din adamı istihdam etme konusunda adım atılmaması muhalefet partilerinin de tepkisine yol açıyor. Yeşiller Partisi'nin güvenlik politikaları sözcüsü Tobias Lindner, "Sayın Savunma Bakanı'nın 7 yıldır tam olarak neyi incelettiği herkes için bir sır" ifadesini kullandı.



Savunma Bakanlığı, orduda görev yapan Müslüman askerlere ordu bünyesinde din hizmetleri verilmesi ihtiyacı ve bunun koşulları hakkında, Almanya İslam Konferansı (AIK) ile görüşmelerin sürdüğünü kaydediyor.



Ancak AIK katılımcıları hükümetin bu konuda istekli olmadığını ifade ediyor. Almanya İslam Konseyi Başkanı Burhan Kesici, "Kanımca bu konuda adım atılmak istenmiyor, izlenimimiz bu yönde" dedi.



CAN ALICI SORU ŞU: NEREDEN BULACAĞIZ



Hükümet ortağı SPD'nin savunma politikaları sözcüsü Fritz Felgentreu, orduda görev yapacak imamların nasıl görevlendirileceği, maaşının kim tarafından ödeneceği gibi pek konunun açıklığa kavuşturulup, karara bağlanması gerektiğini vurgularken, "Can alıcı soru ise şu: Alman ordusu, askerlerinin güvenebileceği, imam olarak kabul edeceği din adamlarını nereden bulacak?" diye konuştu.



HOLLANDA, FRANSA, İNGİLTERE VE AVUSTRUYA ORDULARINDA VAR



Alman Meclisi'nin federal ordu raportörü Hans-Peter Bartels geçen hafta açıkladığı raporda "Eğer orduda böyle bir dini destek hizmeti vermeyi başaramazsak, bazı askerlerin kimi durumlarda radikal çözümlere ulaşma ihtimali kimseyi şaşırtmamalı" uyarısında bulundu.



Hollanda, Fransa ve İngiltere ordularında Müslüman askerlere din hizmeti verildiğine, Avusturya ordusunun kendi asker imamı olduğuna dikkat çeken Bartels, bu ülkelerin uygulamalarından da yararlanabileceğine işaret etti.

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