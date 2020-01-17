Almanya'nın nüfusu göçmenlerle rekor kırdı - Son Dakika
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Almanya'nın nüfusu göçmenlerle rekor kırdı

6 saat önce

Almanya'nın nüfusu göçmenlerin etkisiyle geçen yıl, bir önceki yıla göre 200 bin kişilik artışla 83,2 milyon seviyesine yükseldi.

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Almanya'nın nüfusu göçmenlerin etkisiyle geçen yıl, bir önceki yıla göre 200 bin kişilik artışla 83,2 milyon seviyesine yükseldi.

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) öncü verilerine göre, Almanya'nın nüfusu giderek yaşlanıyor. Yurt dışından göçün etkisiyle ülkenin 2019'daki nüfusu 200 bin kişi artarak 83,2 milyonla rekor seviyeye ulaştı.

Rekora rağmen, ülkede 1972'den bu yana doğumlardan daha fazla ölüm gerçekleşiyor.

Destatis tarafından Almanya'da geçen yıl 770 bin ile 790 bin arasında doğum ve 920 bin ile 940 bin arasında ölüm gerçekleştiği tahmininde bulunuldu.

Destatis, geçen yıl net göçün, 2018'de 400 bine yaklaştıktan sonra 2019'da 300 bin- 350 bin bandında olduğu tahmininde bulundu. Net göçün art arda 4 yıldır düşüş göstermesi de dikkati çekti.

Ülkede 2020'den itibaren, yaşlanan nüfusun etkilerinin Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi ve diğer alanlarda güçlü bir şekilde hissedileceği tahmininde bulunuldu.

Yaşlanan nüfus nedeniyle Alman ekonomisi her yıl yüz binlerce nitelikli göçmene ihtiyaç duyuyor.

Destatis, çalışan nüfusun 2035 yılına kadar yaklaşık dört ile 6 milyonluk küçüleceği tahminine de yer verdi.

Nitelikli işçi eksikliği birçok sektörde hissedilirken, Alman hükümeti bu yılın mart ayında yürürlüğe girecek ve vize alımını kolaylaştıran bir dizi düzenlemeyi kabul etmişti.

Almanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 02:22 Kaynak: AA
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