Almanya'nın Nürnberg Kentinde Yangın: 5 Ölü
46 dakika önce
Almanya'nın Nürnberg kentinde bir binada çıkan yangında 5 kişinin öldüğü bildirildi.
Almanya'nın Nürnberg kentinde bir binada çıkan yangında 5 kişinin öldüğü bildirildi.
Nürnberg Polisinden yapılan açıklamaya göre, küçük bir binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangında 1'i kadın, 4'ü çocuk 5 kişi hayatını kaybetti.
Dumandan etkilenen 4 kişinin ise hastanede tedavi altına alındığı kaydedildi.
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Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 11:01 Kaynak: AA
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