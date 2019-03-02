Almanya'nın Nürnberg Kentinde Yangın: 5 Ölü

Almanya'nın Nürnberg kentinde bir binada çıkan yangında 5 kişinin öldüğü bildirildi.

Almanya'nın Nürnberg kentinde bir binada çıkan yangında 5 kişinin öldüğü bildirildi.



Nürnberg Polisinden yapılan açıklamaya göre, küçük bir binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangında 1'i kadın, 4'ü çocuk 5 kişi hayatını kaybetti.



Dumandan etkilenen 4 kişinin ise hastanede tedavi altına alındığı kaydedildi.

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