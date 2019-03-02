Son Dakika Haberleri: Almanya'nın Nürnberg Kentinde Yangın: 5 Ölü

Almanya'nın Nürnberg Kentinde Yangın: 5 Ölü

46 dakika önce

Almanya'nın Nürnberg kentinde bir binada çıkan yangında 5 kişinin öldüğü bildirildi.

Almanya'nın Nürnberg Kentinde Yangın: 5 Ölü, System.String[]
Almanya'nın Nürnberg kentinde bir binada çıkan yangında 5 kişinin öldüğü bildirildi.

Nürnberg Polisinden yapılan açıklamaya göre, küçük bir binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangında 1'i kadın, 4'ü çocuk 5 kişi hayatını kaybetti.

Dumandan etkilenen 4 kişinin ise hastanede tedavi altına alındığı kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 11:01 Kaynak: AA

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