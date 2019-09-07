Son Dakika Haberleri: Almanya'nın olimpiyat umudu sürüyor!
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Almanya'nın olimpiyat umudu sürüyor!

18 dakika önce

Çin'in Şangay kentinde oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 37-36 Senegal'in üstünlüğüyle sona erdi.

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Çin'in Şangay kentinde oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 37-36 Senegal'in üstünlüğüyle sona erdi. İkinci yarıda daha etkili olan Almanya, sahadan 11 sayı farkla 89-78 galip ayrıldı.


Almanya, ikinci galibiyetini alarak olimpiyat elemeleri için iddiasını sürdürürken, Senegal şampiyonada oynadığı 4. maçı da kaybetti.

Çin Halk Cumhuriyeti, Senegal, Almanya, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 05:40 
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