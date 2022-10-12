Rheinland-Pfalz Başbakanı Malu Dreyer, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Lewentz'in sunduğu istifa dilekçesini kabul ettiğini ifade etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Almanya'nın Rheinland-Pfalz eyaleti İçişleri Bakanı Lewentz istifa etti - Son Dakika

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