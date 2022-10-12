Almanya'nın Rheinland-Pfalz eyaleti İçişleri Bakanı Lewentz istifa etti

Almanya'nın Rheinland-Pfalz eyaleti İçişleri Bakanı Roger Lewentz'in istifa ettiği bildirildi.
Rheinland-Pfalz Başbakanı Malu Dreyer, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Lewentz'in sunduğu istifa dilekçesini kabul ettiğini ifade etti.
Eyalet İçişleri Bakanı Lewentz, 15 Temmuz 2021'de meydana gelen ve 134 kişinin yaşamını yitirdiği sel felaketi sonrası eleştirilerin hedefi olmuştu.
Lewentz'in selin yaşandığı gece olaylardan haberdar olmadığı, ertesi gün gelen elektronik posta yoluyla felaketi öğrendiği ortaya çıkmıştı.
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