Almanya'nın Rot am See kasabasında meydana gelen silahlı saldırıda en az 6 kişi hayatını kaybetti. - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Almanya'nın Rot am See kasabasında meydana gelen silahlı saldırıda en az 6 kişi hayatını kaybetti. - Son Dakika

Almanya'nın Rot am See kasabasında meydana gelen silahlı saldırıda en az 6 kişi hayatını kaybetti.

20 dakika önce

Almanya'nın Rot am See kasabasında meydana gelen silahlı saldırıda en az 6 kişi hayatını kaybetti.

Almanya'nın Rot am See kasabasında meydana gelen silahlı saldırıda en az 6 kişi hayatını kaybetti., System.String[]

Almanya'nın Rot am See kasabasında meydana gelen silahlı saldırıda en az 6 kişi hayatını kaybetti. - BERLİN

Almanya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 04:22 Kaynak: İHA
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