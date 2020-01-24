Almanya'nın Rot am See kasabasında meydana gelen silahlı saldırıda en az 6 kişi hayatını kaybetti. - Son Dakika

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Almanya'nın Rot am See kasabasında meydana gelen silahlı saldırıda en az 6 kişi hayatını kaybetti.
20 dakika önce
Almanya'nın Rot am See kasabasında meydana gelen silahlı saldırıda en az 6 kişi hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 04:22 Kaynak: İHA
Almanya'nın Rot am See kasabasında meydana gelen silahlı saldırıda en az 6 kişi hayatını kaybetti. - BERLİN
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