Almanya'nın Rot am See kasabasında silahlı saldırı - Son Dakika
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Almanya'nın Rot am See kasabasında silahlı saldırı

12 dakika önce

Almanya'nın Rot am See kasabasında meydana gelen silahlı saldırıda en az 6 kişi hayatını kaybetti.

Almanya'nın Rot am See kasabasında silahlı saldırı, System.String[]

Almanya'nın Rot am See kasabasında meydana gelen silahlı saldırıda en az 6 kişi hayatını kaybetti.

(İHA)

Almanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 04:30 Kaynak: İHA
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