Almanya'nın Rus gazı bedelini SWIFT dışında ödeme kanalları olduğu bildirildi - Son Dakika
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Almanya'nın Rus gazı bedelini SWIFT dışında ödeme kanalları olduğu bildirildi

28.02.2022 17:44
Almanya'nın Rus gazı bedelini SWIFT dışında ödeme kanalları olduğu bildirildi

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Sözcüsü Beate Baron, Rusya'nın SWIFT sisteminden çıkartılması durumunda, Almanya'nın bu ülkeden aldığı doğal gazın bedelini ödeyebileceği kanallar olduğunu bildirdi.

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Sözcüsü Beate Baron, Rusya'nın SWIFT sisteminden çıkartılması durumunda, Almanya'nın bu ülkeden aldığı doğal gazın bedelini ödeyebileceği kanallar olduğunu bildirdi.

Berlin'de düzenlenen basın toplantısında konuşan Baron, Rusya'ya yönelik yaptırımların Avrupa'nın en büyük ekonomisine sahip Almanya üzerindeki etkisinin tahmin edilmesinin şu an "imkansız" olduğunu belirtti.

Baron, Batılı ülkeler tarafından Rusya'nın SWIFT sisteminden çıkartılması durumunda, Almanya'nın bu ülkeden aldığı doğal gazın faturasını ödeyebileceği kanallar bulunduğunu kaydetti.

İhtiyacı olan doğal gaz ve kömürün yarısından fazlasını, ham petrolün ise yüzde 34'ünü Rusya'dan ithal eden Almanya, Rusya Ukrayna savaşının ilk günlerinde Rus bankalarına yönelik uygulanacak SWIFT kısıtlaması konusunda isteksiz davranmıştı.

Geçen yıl Almanya'nın Rusya'dan ithal ettiği ham petrol ve doğal gazın bedeli yaklaşık 20 milyar avro olarak hesaplandı. Rusya, bu enerji ödemelerini SWIFT sistemi üzerinden alıyordu.

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Doğalgaz, Almanya, Rusya, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Almanya'nın Rus gazı bedelini SWIFT dışında ödeme kanalları olduğu bildirildi - Son Dakika


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