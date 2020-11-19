Almanya'nın sağlıkta "mükemmel tasarım" ödülüne Türk imzası - Son Dakika

Türk tasarımcı ve ODTÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hakan Gürsu önderliğindeki Designnobis ekibi, hastanelerde yatan hastalar için geliştirdikleri medikal ürün tasarımlarıyla Almanya'da düzenlenen "German Design Award 2021" yarışmasında "mükemmel tasarım" dalında "altın ödül" kazandı.

Alman Tasarım Konseyi tarafından düzenlenen, ülkenin ve dünyanın en prestijli tasarım yarışmaları arasında gösterilen "German Design Award 2021" sonuçları açıklandı.

Hakan Gürsu ve Designnobis ekibinin, medikal sektördeki Disposet firması ile geliştirdiği inovatif dezenfeksiyon kabı "D-Cap Dezenfeksiyon Kapağı", yarışmanın "medikal, rehabilitasyon ve sağlık" kategorisinde mükemmel ürün tasarımları dalında altın ödüle layık görüldü.

Tıbbi cihazları sürekli steril tutuyor

İnovatif tasarımı ile medikal alanda önemli avantajlar getiren Türk tasarımı ürünün patent başvurusu tamamlandı.

D-Cap/Double Cap tasarımı, sürekli açık tutulan damar yolu tıbbi cihazlarının steril tutulması için yenilikçi özellikler taşıyor.

Türk tasarım ürününü mevcut ürünlerden ayıran özelliği ise çift taraflı kullanım özelliğine sahip olması. Başlığın kapağı, özel tasarımı sayesinde tüm bağlantılarda kapalı kalma özelliğini koruyor. Bu sayede kapağın takıldığı medikal malzemenin kullanım süresi uzuyor ve sağlık giderinde tasarruf sağlanıyor. Tasarımı sayesinde steril kullanım süresi uzatılan portlu iğne ve kanül gibi malzemelerin değiştirilme sıklığı azalacağı için hasta konforu da artmış oluyor.

Tıbbi süreçleri basitleştiren, enfeksiyon riskini azaltan ve ekonomik bir çözüm sunan ürün, yenilikçi formu ile ergonomik rahatlık sağlıyor.

D-Cap'in ileriki dönemde ulusal ve uluslararası sağlık merkezlerinde kullanılması hedefleniyor.

Disposet firması, anestezi ve yoğun bakım, kardiyovasküler cerrahi ve hematoloji bölümlerine odaklanan tek kullanımlık tıbbi cihazların üreticisi, distribütörü ve tedarikçisi olarak 2003 yılından bu yana hizmet, Ar-Ge kabiliyetlerinin ve üretim kapasitesinin artırılması için son yıllarda büyük yatırımlar yaptı.

Ar-Ge ve fizibilite çalışması hizmetleri de veren Disposet, dünya pazarında sürdürülebilir, çevre dostu, ekonomik ve yenilikçi çalışmalar yapıyor.

"D-Cap Dezenfeksiyon Kapağı" tasarımı, uluslararası alanda ilk ödülünü alırken Designnobis ekibi, German Design Award Yarışması'nda 3. altın ödüle ve toplamda 10. ödüle ulaştı.

1969 yılından beri sanayi, üretim ve tasarım kültürünü desteklemek amacıyla Alman devlet desteği ile düzenlenmekte olan German Design Award yarışmasının ödül töreni, 2021 Şubat ayında Uluslararası Frankfurt Fuarı kapsamında Frankfurt'ta gerçekleştirilecek.

Ödüllü tasarımla ilgili detaylı bilgiye, "D-Cap/Double Cap: https://www.german-design-award.com/en/the-winners/gallery/detail/33257-d-cap-double-cap.html" internet adresinden ulaşılabiliyor.