Son Dakika Haberleri: Almanya'nın Saksonya-Anhalt eyaletindeki bir maden ocağında meydana gelen patlama sonucu bazı...
Son Dakika Güncel Almanya'nın Saksonya-Anhalt eyaletindeki bir maden ocağında meydana gelen patlama sonucu bazı...

Almanya'nın Saksonya-Anhalt eyaletindeki bir maden ocağında meydana gelen patlama sonucu bazı...

6 saat önce

Almanya'nın Saksonya-Anhalt eyaletindeki bir maden ocağında meydana gelen patlama sonucu bazı işçilerin göçük altında kaldığı belirtildi.

Almanya'nın Saksonya-Anhalt eyaletindeki bir maden ocağında meydana gelen patlama sonucu bazı..., System.String[]

Almanya'nın Saksonya-Anhalt eyaletindeki bir maden ocağında meydana gelen patlama sonucu bazı işçilerin göçük altında kaldığı belirtildi

Almanya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 01:14 Kaynak: AA
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