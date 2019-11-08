Almanya'nın Saksonya-Anhalt eyaletindeki bir maden ocağında meydana gelen patlama sonucu bazı...
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Almanya'nın Saksonya-Anhalt eyaletindeki bir maden ocağında meydana gelen patlama sonucu bazı işçilerin göçük altında kaldığı belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 01:14 Kaynak: AA
Almanya'nın Saksonya-Anhalt eyaletindeki bir maden ocağında meydana gelen patlama sonucu bazı işçilerin göçük altında kaldığı belirtildi
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