Son Dakika Haberleri: Almanya'nın Silah İhracatı Düştü, Silah Endüstrisinden Eleştiri Geldi

Almanya'nın Silah İhracatı Düştü, Silah Endüstrisinden Eleştiri Geldi

1 saat önce

FEDERAL Meclis'e Yeşiller'in sunduğu bir soru önergesini cevaplayan Almanya hükümeti, 2018 yılında silah ve askeri teçhizat ihracatından 4 milyar 824 milyon euro gelir elde edildiğini açıkladı.

Almanya'nın Silah İhracatı Düştü, Silah Endüstrisinden Eleştiri Geldi, System.String[]
FEDERAL Meclis'e Yeşiller'in sunduğu bir soru önergesini cevaplayan Almanya hükümeti, 2018 yılında silah ve askeri teçhizat ihracatından 4 milyar 824 milyon euro gelir elde edildiğini açıkladı.

2018 yılında bir önceki yıla göre silah ihracatının yaklaşık dörtte birine onay vermeyen Almanya, 2017 yılında 6 milyar 242 milyon euro değerinde silah ve askeri teçhizat satmıştı. 2015 yılında 7 milyar 860 milyon euro ile rekor kıran Almanya, son üç yıldır düzenli olarak silah ihracatında gelir kaybı yaşıyor. Alman Güvenlik ve Savunma Endüstrisi Birliği (BDSV), rakamlardaki gerilemeyi hükümetin sürpriz manevra ve anlaşılması güç politikalarına dayandırarak, "Hem partner ülkeler hem de müşterilerce hükümetin bu tutumunun eleştirildiğini" açıkladı.

DİKTATÖRLERE DE SİLAH SATTI

Almanya, en çok silah sattığı ülke olan Suudi Arabistan'a, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinden sonra silah ve askeri teçhizat satışını tamamen durdurma kararı almıştı. Silah satış boykotu kararına rağmen Suudi Arabistan 416 milyon Euro'luk alımla 2018 yılında Almanya'nın en iyi silah müşterisi olma özelliğini korudu. Almanya silah satışının yarısından fazlasını NATO ve Avrupa Birliği (AB) üyesi olmayan ülkelere gerçekleştirdi. Almanya'dan silah satın alan ülkeler arasında insan haklarını ihlal eden ve diktatörlükle yönetilen ülkeler de bulunuyor.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 03:25 

Suudi Arabistan, Almanya, Güncel
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