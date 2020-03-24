Almanya'nın sipariş ettiği 6 milyon maske Kenya'da kayboldu - Son Dakika
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Almanya'nın sipariş ettiği 6 milyon maske Kenya'da kayboldu

6 saat önce

Almanya'nın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı mücadele çerçevesinde sağlık merkezleri ve hastanelerde kullanılmak üzere satın aldığı 6 milyon maskenin kaybolduğu bildirildi.

Almanya'nın sipariş ettiği 6 milyon maske Kenya'da kayboldu, System.String[]

Almanya'nın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı mücadele çerçevesinde sağlık merkezleri ve hastanelerde kullanılmak üzere satın aldığı 6 milyon maskenin kaybolduğu bildirildi.

Der Spiegel dergisinin haberine göre Savunma Bakanlığının satın aldığı FFP2 tipi 6 milyon maskenin transit geçtiği Kenya havalimanında kaybolduğu ifade edildi.

Savunma Bakanlığı sözcüsü haberi doğrulayarak satın alınan maskelerin toplam siparişi verilen sağlık malzemelerinin küçük bir kısmını oluşturduğunu ifade etti.

Haberde, 20 Mart'ta Almanya'da olması gereken maskelerin ülkeye gelmemesi üzerine soruşturma açıldığı belirtildi.

Der Spiegel, Almanya, Kenya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 03:18 Kaynak: AA

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