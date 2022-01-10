Almanya'nın Stade beldesinde Müslümanlar için mezarlık tahsis edildi - Son Dakika

Almanya'nın Hamburg kenti yakınlarındaki Stade beldesinde, yerel yönetim tarafından mezarlıkta Müslümanlara özel bölüm ayrıldı.

Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Stade Mevlana Camisinin birkaç yıl süren çalışmalarının ardından şehirdeki Müslümanların cenazelerini İslami usullere göre defnedebilmesi amacıyla 700 metrekarelik alan üzerinde planlanan 139 defin yeri kapasiteli mezarlığın açılışı için tören düzenlendi.

Stade Belediye Başkanı Sönke Hartlef, Campe Mezarlığında Müslümanların yakınlarını defnedebilmesi için özel bir bölüm tahsis ettiklerini belirterek, gelecekte bu alanın dolması durumunda daha fazla genişletilmesinin mümkün olduğunu söyledi.

Hartlef, "Stade ve çevresinde Müslüman inancına sahip birçok insan yaşıyor. Uyum hakkında konuşuyor ve bunu teşvik etmek istiyorsak, o zaman aynı zamanda Müslüman geleneklerine göre cenaze merasimi yapma imkanı sunmamız gerekiyor. Campe mezarlığında bu hizmetler için şartları oluşturduk." dedi.

Stade DİTİB Mevlana Camisi Dernek Başkanı Yakup Aydın da Stade sakinleri olarak, Müslümanlara ait mezarlığın olmasından büyük mutluluk duyduklarını ifade etti.

Müslüman mezarlığının açılması yönünde konuyla yakından ilgilenen başta Belediye Başkanı Hartlef'e, mezarlıklar müdürüne, çevre düzenleme sorumlusu ve ekibine teşekkür eden Aydın, "Sizlerin sayesinde şehrin bir parçası ve hemşehrisi olarak önemli bir eksikliği çözdük. Cemaatimiz ve Müslümanlar adına şükranlarımı sunuyorum." şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından DİTİB Mevlana Camisi din görevlisi Talha Üzüm açılış duasını okudu. Duanın ardından abdest alma ve su ihtiyacı için çeşme ile musalla taşının yer aldığı mezarlık alanı gezildi.