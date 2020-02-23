Almanya'nın Stuttgart şehrinde nargile kafeye silahla ateş açıldı - Son Dakika
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Almanya'nın Stuttgart şehrinde nargile kafeye silahla ateş açıldı

7 saat önce

Almanya'nın Stuttgart şehrinde nargile kafeye silahla ateş açıldığı bildirildi.

Almanya'nın Stuttgart şehrinde nargile kafeye silahla ateş açıldı, System.String[]

Almanya'nın Stuttgart şehrinde nargile kafeye silahla ateş açıldığı bildirildi.

Stuttgarter Zeitung gazetesinin polise dayandırdığı haberinde, nargile kafe ve birkaç dükkanın bulunduğu merkeze kimsenin olmadığı gece saatlerinde ateş edildiği belirtildi.

Saldırının, iş yerine gelen çalışanların mermi izlerini görerek polise haber vermesiyle ortaya çıktığı ifade edildi.

Haberde nargile kafenin yanındaki iş yerine bir kurşun isabet ettiği, ölen ya da yaralananın olmadığı kaydedildi.

Hanau kentinde 19 Şubat gecesi iki kafeye silahla düzenlenen ırkçı terör saldırısında aralarında 4 Türk'ün de bulunduğu 9 kişi hayatını kaybetmişti.

Almanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 04:28 Kaynak: AA
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