Son Dakika Haberleri: Almanya'nın Suriye'nin kuzeyinde "uluslararası güç" teklifine NATO ve ABD'den olumlu tepki geldi
Son Dakika Dünya Almanya'nın Suriye'nin kuzeyinde 'uluslararası güç' teklifine NATO ve ABD'den olumlu tepki geldi

Almanya'nın Suriye'nin kuzeyinde "uluslararası güç" teklifine NATO ve ABD'den olumlu tepki geldi

56 dakika önce

Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer'in Suriye'nin kuzeyinde uluslararası askeri barış gücü teklifine NATO ve Amerika Birleşik Devletleri'nden (ABD) olumlu tepki geldi.

Almanya'nın Suriye'nin kuzeyinde

Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer'in Suriye'nin kuzeyinde uluslararası askeri barış gücü teklifine NATO ve Amerika Birleşik Devletleri'nden (ABD) olumlu tepki geldi.


NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Alman Bakan ile bu konuyu görüştüğünü ve Suriye'deki soruna getirilen tüm çözüm önerilerini olumlu karşıladığını söyledi.

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Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Suriye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 02:43 
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