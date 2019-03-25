Almanya'nın Suudi Arabistan'a Uyguladığı Silah İhracatı Yasağı

BERLİN (AA) – Almanya'da hükümetin büyük ortağı Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU), Suudi Arabistan'a uygulanan silah ihracat yasağının uzatılıp uzatılmamasına Fransa ve İngiltere ile koordineli şekilde karar verilmesini istiyor.

BERLİN (AA) – Almanya'da hükümetin büyük ortağı Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU), Suudi Arabistan'a uygulanan silah ihracat yasağının uzatılıp uzatılmamasına Fransa ve İngiltere ile koordineli şekilde karar verilmesini istiyor.





CDU Genel Başkan Yardımcısı Armin Laschet, bugün Berlin'de yaptığı açıklamada, Almanya'nın diğer Avrupa ülkeleriyle yaptığı ortak silah projelerine dikkati çekerek, "Ortak projelere başladıktan sonra Almanya'nın belirli parçaları teslim etmeyeceğini söylemesi ve böylelikle Avrupa politikasını tehlikeye atması akıllıca değil. Bu sadece Fransa ve İngiltere ile koordinasyon içinde olur." dedi.





Laschet, hükümetin diğer ortağı Sosyal Demokrat Parti (SPD) Genel Başkanı Andrea Nahles'in Suudi Arabistan'a silah ihracat yasağını en az 6 ay daha uzatılması talebini de eleştirdi.



Armin Laschet, SPD'nin dış politikada Avrupa'da daha fazla iş birliği istediğini belirterek, "Bunu gerçekten istiyorsan ortak dış, güvenlik, savunma ve silah ihracat politikası için çabalaman gerekir." değerlendirmesinde bulundu.



Laschet, bu konularda tek başına değil, gerektiğinde uzaklaşarak hareket edilmesini de talep etti.





Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin Federal Meclis Grubu'nun ekonomi politikaları sözcüsü Joachim Pfeiffer da güvenlik ve silah ihracatı konularında Avrupa'daki partnerlerle aynı çizgide olunması gerektiğini savundu.



Bu dönemde Suudi Arabistan'a sırt çevirmenin yerine mevcut durumu kullanarak Orta Doğu ve Suudi Arabistan'da Batı'nın etkisini artırmak gerektiğini ifade eden Pfeiffer, aksi takdirde Rusya gibi ülkelerin buradaki boşluğu doldurabileceği uyarısında bulundu.



Fransa ve İngiltere, daha önce Suudi Arabistan'a silah ihracatını durduran Almanya'yı ortak projelerin etkilenmesinden dolayı eleştirmişti.





Gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti nedeniyle ekimde Suudi Arabistan'a silah ihracatını 9 Mart'a kadar askıya alan Alman Hükümeti, bunu daha sonra bu ayın sonuna kadar uzattı.





Koalisyon sözleşmesinde "Yemen'deki savaşta taraf olanlara silah satışı yapılamaz" maddesini hatırlatan SPD, Suudi Arabistan'ın bu savaşta taraf olmasından dolayı bu ülkeye silah ihracat yasağının uzatılmasını istiyor.



Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert daha önce Suudi Arabistan'a silah satışı yasağının uzatılıp uzatılmamasını hükümet içinde değerlendirmeyi sürdürdüklerini, karar verildiğinde bunun açıklanacağını belirtmişti.

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