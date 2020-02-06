Almanya'nın Thüringen eyaleti Başbakanı Kemmerich istifa edeceğini açıkladı - Son Dakika
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Almanya'nın Thüringen eyaleti Başbakanı Kemmerich istifa edeceğini açıkladı

6 saat önce

Almanya'nın Thüringen eyalet meclisinde gerçekleştirilen seçimin ardından aşırı sağcıların desteğini alarak Başbakan olan Thomas Kemmerich, istifa etmesinin kaçınılmaz olduğunu belirterek, meclisin feshedilerek yeniden seçime gidilmesi konusunda önerge vereceklerini söyledi.

Almanya'nın Thüringen eyaleti Başbakanı Kemmerich istifa edeceğini açıkladı, System.String[]

Almanya'nın Thüringen eyalet meclisinde gerçekleştirilen seçimin ardından aşırı sağcıların desteğini alarak Başbakan olan Thomas Kemmerich, istifa etmesinin kaçınılmaz olduğunu belirterek, meclisin feshedilerek yeniden seçime gidilmesi konusunda önerge vereceklerini söyledi.

Kemmerich, düzenlenen basın toplantısında, Hür Demokrat Parti (FDP) grubu olarak karar aldıklarını ve yeniden seçime gidilmesini istediklerini belirtti.

Aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisinin (AfD) destek vermesi sonucu kamuoyundaki tepki oluştuğunun herkes tarafından görüldüğünü dile getiren Kemmerich, "AfD ile beraber çalışma olmadı, olamaz ve gelecekte de olmayacak." ifadesini kullandı.

Kemmerich, ayrıca demokratların demokratik çoğunluğa sahip olması gerektiğini ancak şu anki eyalet meclisinde bunun mümkün görünmediğini kaydederek, "İstifa etmem artık kaçınılmaz bir durum. FDP olarak meclisin kendisini feshetmesi ve seçime gidilmesi yönünde önerge vereceğiz." dedi.

FDP Genel Başkanı Christian Lindner de Başbakan Kemmerich'in istifasının doğru bir adım olacağını ve yeniden seçime gidilmesi gerektiğini ifade etti.

Başbakan Angela Merkel, Thüringen'deki olayı demokrasi için kötü bir gün olarak niteleyerek eyalet başbakanı seçiminin yenilenmesi taleplerini desteklediğini açıklamıştı.

Hristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) Genel Başkanı Markus Söder de Kemmerich'in AfD'nin oylarıyla seçilmesine tepki göstererek eyalet meclisinde yaşananları bir kaza olarak nitelemiş ve yeniden seçim talep etmişti.

Thüringen eyalet seçimleri

Thüringen Eyalet Meclisinde, dün, 5 milletvekiline sahip FDP'den Kemmerich, 90 milletvekilinin 45'inin oyunu alarak Başbakan seçilmişti.

Yeşiller ve Sosyal Demokrat Partinin (SPD) desteğini alan diğer aday Sol Partili Bodo Ramelow 44 oy alırken, bir milletvekili de çekimser kalmıştı.

AfD'nin adayı Christoph Kindervater'e oy çıkmayan seçimde, CDU ve AfD milletvekilleri Kemmerich'i desteklemişti.

Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin temsilcileri eyalette erken seçime gidilmesini istiyor.


İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ilk kez Almanya'da bir eyalet Başbakanı, aşırı sağcı bir partinin oylarıyla seçilmiş oldu.


Eyalette 2014 yılından bu yana Başbakan Bodo Ramelow'un üyesi olduğu Sol Partinin mecliste 29 milletvekili bulunuyor.

Almanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 06:32 Kaynak: AA
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