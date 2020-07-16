Almanya'nın turizm profesyonelleri İzmir ve Kuşadası'nda ağırlanıyor

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı ve Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajans ile SunExpress, Almanya'nın önde gelen turizm profesyonellerini İzmir ve Kuşadası'nda ağırlamaya başladı. Türkiye'nin güvenli tatil seçeneklerinin anlatıldığı program kapsamında uçuştan konaklamaya kadar tüm alanlarda alınan koronavirüs tedbirleri yerinde gösterilecek.
Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajans ile SunExpress, Güvenli Turizm Sertifika Programı kapsamında Almanya'nın önde gelen turizm profesyonellerini İzmir ve Kuşadası'nda ağırlamaya başladı. Bu kapsamda Almanya'nın 7 farklı şehrinden organizasyona katılan seyahat profesyonelleri, Ege'nin eşsiz doğasında gerçekleştirilecek gezi ile turistik tesislerdeki programlara katılacak. Türkiye'nin güvenli tatil seçeneklerinin anlatıldığı programda uçuştan konaklamaya kadar tüm alanlarda alınan koronavirüs tedbirleri yerinde gösterilecek. Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle bu organizasyonun gerçekleştiğini ifade eden Sunexpress Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Çalışkan, "Almanya'daki tur operatörü ve seyahat acentelerinin temsilcilerini üç gün boyunca Türkiye'de ağırlıyoruz. Üç gün boyunca bu kişilere Türkiye'nin koronavirüse karşı almış olduğu önlemleri gösteriyoruz. Bu uçaktan, havalimanına, otellerden restoranlara pek çok alanı kapsıyor. Avrupa'daki bir turistin Türkiye'ye gelişinden evine döndüğü noktaya kadar bütün tedbirleri gösteriyoruz. Türkiye'nin standartları çok yüksek. Koronavirüsle ilgili her türlü tedbiri almış durumdayız, bunları bizzat turizm temsilcilerinin görmesini istiyoruz" dedi.
Programa katılan ve Almanya'da seyahat acentesi sahibi olan Seval Coşkun, "Gelecek hafta sonu İzmir ve Kuşadası bölgesindeki otelleri bire bir görüp yolcularımıza, müşterilerimize anlatıp satışlarımızı çoğaltmayı hedefliyoruz. İnşallah Almanya tarafından yasak da kalkarsa satışlarımız artmaya başlayacak. Türkiye'de üst düzey önlemler alınmış durumda. Uçak içinde, havaalanında pek çok önlem alınmış. Herkes çok disiplinli ve kurallara uyuluyor. Yasak kalkar kalkmaz 'hazırolda' Türkiye'ye gelmek için bekleyen çok müşterimiz var" dedi.