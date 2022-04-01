Almanya'nın Ukrayna'ya 58 tank satışına onay verdiği iddia edildi - Son Dakika
Üye Girişi

Almanya'nın Ukrayna'ya 58 tank satışına onay verdiği iddia edildi

01.04.2022 14:43
Almanya'nın Ukrayna'ya 58 tank satışına onay verdiği iddia edildi

Alman hükümetinin, Çekya'da bir şirketin elindeki 58 tankın Ukrayna'ya satışına onay verdiği ileri sürüldü.

Alman hükümetinin, Çekya'da bir şirketin elindeki 58 tankın Ukrayna'ya satışına onay verdiği ileri sürüldü.

Welt am Sonntag gazetesinin haberinde, Almanya Savunma Bakanı Christine Lambrecht'in, eski Doğu Almanya'nın stoklarından kalan 58 "PbV -501" tipi tankın Ukrayna ordusuna verilmesine izin verdiği belirtildi.

İki Almanya'nın birleşmesinden sonra Alman ordusunun envanterine geçen tankların 1990'ların sonunda İsveç'e verildiği, daha sonra Çekya'daki bir şirkete satıldığı aktarılan haberde, bu şirketin de tankları Ukrayna ordusuna satmak istediği ancak bunun için Almanya'nın onayının gerektiği aktarıldı.

Haberde, Çekya'daki şirketin 2019'da da bu tankları Ukrayna'ya satmak istediği, ancak o dönemde Almanya'nın buna izin vermediği kaydedildi.

Almanya'dan silah alan ülkelerin, bu silahları üçüncü bir ülkeye satabilmesi için Berlin hükümetinin onayı gerekiyor.

YORUMLAR
500
Ukrayna-Rusya savaşı Alman şirketlerinin malzeme sorununu artırdı Ukrayna-Rusya savaşı Alman şirketlerinin malzeme sorununu artırdı Son dakika: Almanlar, Rusya-Ukrayna savaşının başından beri yemeklik yağ ve un stokluyor Son dakika: Almanlar, Rusya-Ukrayna savaşının başından beri yemeklik yağ ve un stokluyor

Annegret Kramp-Karrenbauer, Almanya, Ukrayna, Alman, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Almanya'nın Ukrayna'ya 58 tank satışına onay verdiği iddia edildi - Son Dakika


Son Dakika
14:41 Bakan Kirişçi açıkladı: Çiftçiye 890 milyon 642 bin TL'lik destek ödemesi bugün hesaplara yatacak
14:40 Sağlık Bakan Koca: Sağlık raporları yıl sonuna kadar geçerli sayılacak
14:27 Yıldız Tilbe, sahipsiz köpeklerle ilgili paylaşımından dolayı linç edildiğini iddia etti! Suç duyurusunda bulundu
14:27 Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün saat 16.00'da Putin ile görüşecek! "Zelenski ile görüşün" teklifi yapacak
14:25 Erdoğan'ın önerdiği manda yoğurdu üretiminde lider ilimiz Tokat!
14:21 Aşk Mantık İntikam'da bugün neler olacak? Esra, Ozan'ı affedebilecek mi?
14:15 Boş baklava, boş tost, boş gözlemeden sonra İstanbul'da boş dürüm satılmaya başlandı: 10 TL
14:13 İstanbul için fırtına uyarısı! AKOM vatandaşları uyardı
14:05 Erkek arkadaşıyla görüşen kızı sokakta evire çevire dövdü, adliyede gazetecilere gülücüklü poz verdi!
13:46 İstanbul müzakereleri hakkında konuşan Rusya Dışişleri Bakanı: Kırım ve Donbas konusunda daha anlayış gördük
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2022 14:55:53. #1.12#
SON DAKİKA: Almanya'nın Ukrayna'ya 58 tank satışına onay verdiği iddia edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement