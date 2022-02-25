Almanya'nın Ukrayna'ya göndereceği 5 bin miğfer iki kamyonla yola çıktı - Son Dakika
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Almanya'nın Ukrayna'ya göndereceği 5 bin miğfer iki kamyonla yola çıktı

25.02.2022 20:36
Almanya'nın Ukrayna'ya göndereceği 5 bin miğfer iki kamyonla yola çıktı

Almanya'nın Ukrayna'ya askeri yardım olarak taahhüt ettiği 5 bin miğferin gönderildiği bildirildi.

Almanya'nın Ukrayna'ya askeri yardım olarak taahhüt ettiği 5 bin miğferin gönderildiği bildirildi.

Alman Haber Ajansının (DPA) haberine göre, 5 bin miğfer bugün iki kamyona yüklenerek yola çıkarıldı.

Miğferlerin Ukrayna'daki çatışmalar sebebiyle ülke dışında Ukraynalı yetkililere teslim edileceği belirtildi.

Ukrayna Almanya'dan orta menzilli uçaksavar füze sistemi, taşınabilir uçaksavar füzeleri ve elektronik takip sistemlerinin yanı sıra gece görüş cihazları, gözetleme kameraları, dijital telsizler, miğfer ve radar istasyonları gibi birçok askeri malzeme talep etmişti.

Alman hükümet yetkilileri kriz ve savaş bölgelerine öldürücü silah gönderilmeyeceğini belirterek silah vermeyi reddetmişti.

Almanya'nın Ukrayna'ya sadece 5 bin miğfer göndermeyi taahhüt etmesi tartışmalara neden olmuştu.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Almanya'nın Ukrayna'ya göndereceği 5 bin miğfer iki kamyonla yola çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Almanya'nın Ukrayna'ya göndereceği 5 bin miğfer iki kamyonla yola çıktı - Son Dakika
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