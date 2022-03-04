Almanya'nın Ukrayna'ya sağlayacağı füzelerin bir kısmının kullanılmaz olduğu iddia edildi - Son Dakika
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Almanya'nın Ukrayna'ya sağlayacağı füzelerin bir kısmının kullanılmaz olduğu iddia edildi

04.03.2022 15:54
Almanya'nın Ukrayna'ya sağlayacağı füzelerin bir kısmının kullanılmaz olduğu iddia edildi

Almanya'nın Ukrayna'ya sağlamak istediği eski Doğu Almanya'nın stoklarında kalan 2 bin 700 "Strela" tipi uçaksavar füzelerin bir bölümünün kullanılmaz durumda olduğu ileri sürüldü.

Almanya'nın Ukrayna'ya sağlamak istediği eski Doğu Almanya'nın stoklarında kalan 2 bin 700 "Strela" tipi uçaksavar füzelerin bir bölümünün kullanılmaz durumda olduğu ileri sürüldü.

Der Spiegel dergisinin haberinde, Alman Silahlı Kuvvetlerinin elinde bulunan "Strela" füzelerinin bir kısmının sadece eski değil, aynı zamanda kullanılmaz olduğu belirtilerek, sadece 2 bin füzenin kullanılabilir durumda olduğu ifade edildi.

Ukrayna'ya gönderilecek füzelerin Alman Silahlı Kuvvetlerinin "güvenlik nedeniyle" 2014'te kullanımdan çıkardığı aktarılan haberde, füzelerin bulunduğu ahşap kutuların küflendiği ve askerlerin bu kutuların bulunduğu depoya koruyucu giysilerle girdiği kaydedildi.

Haberde Ekonomi Bakanlığının füzelerin Ukrayna'ya verilmesine izin verdiği ancak bunun için Federal Güvenlik Konseyinin de onayının gerektiği iddia edildi.

Almanya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Arne Collatz, Berlin'de düzenlenen basın toplantısında konuyla ilgili soruya "Başka malzemelerin depoda (Ukrayna'ya) gönderilmeye hazır olduğunu onaylayabilirim. Güvenlik Konseyi'nin kararı bekleniyor. Daha fazla ayrıntı veremem." dedi.

Hangi malzemelerin hazırlandığı konusunda bir şey söylemek istemediğini aktaran Collatz, "Alman Silahlı Kuvvetlerinin sadece kullanılabilir malzeme sağlayacağını doğrulayabilirim." ifadesini kullandı.

Collatz, ayrıca daha önce Almanya'nın gönderdiği tüm unsurların yerine ulaştığı bilgisini paylaştı.

Alman hükümet yetkilileri, kriz ve savaş bölgelerine öldürücü silah gönderilmeyeceğini belirterek uzun süre Ukrayna'ya silah vermeyi reddetmiş, ancak 26 Şubat'ta politika değişikliğine giderek Ukrayna'ya 1000 tanksavar ve 500 Stringer füzesi göndermeyi kararlaştırmıştı.

Basında dün çıkan haberlerde de Almanya'nın ayrıca Ukrayna'ya 2 bin 700 "Strela" füzesi göndereceği ifade edilmişti.

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Der Spiegel, Almanya, Ukrayna, Alman, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Almanya'nın Ukrayna'ya sağlayacağı füzelerin bir kısmının kullanılmaz olduğu iddia edildi - Son Dakika


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