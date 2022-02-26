Almanya'nın Ukrayna'ya silah gönderilmesine onay verdiği öne sürüldü - Son Dakika
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Almanya'nın Ukrayna'ya silah gönderilmesine onay verdiği öne sürüldü

26.02.2022 20:31
Almanya'nın Ukrayna'ya silah gönderilmesine onay verdiği öne sürüldü

Almanya'nın, Hollanda'nın Ukrayna'ya Alman yapımı silah göndermesine onay verdiği iddia edildi.

Almanya'nın, Hollanda'nın Ukrayna'ya Alman yapımı silah göndermesine onay verdiği iddia edildi.

Brüksel merkezli haber sitesi Politico'ya göre, Almanya, Ukrayna'ya silah gönderimi karşıtı tavrını değiştirdi.

Alman yetkililer, Hollanda'ya Alman yapımı 400 tanksavar satması için izin verdi.

Almanya'nın, kendi ürettiği parçalarla yapılan silahların herhangi bir savaş bölgesine gönderilmesini engelleme hakkı saklı bulunuyor.

Öte yandan, dün Almanya'nın Ukrayna'ya askeri yardım olarak taahhüt ettiği 5 bin miğferin gönderildiği bildirilmişti.

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Hollanda, Ukrayna, Almanya, Silah, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Almanya'nın Ukrayna'ya silah gönderilmesine onay verdiği öne sürüldü - Son Dakika


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