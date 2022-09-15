Almanya Ukrayna'ya yeni silah ve teçhizat sevkiyatı yapacak - Son Dakika
Üye Girişi

Almanya Ukrayna'ya yeni silah ve teçhizat sevkiyatı yapacak

15.09.2022 17:00
Almanya Ukrayna'ya yeni silah ve teçhizat sevkiyatı yapacak

Almanya'nın Ukrayna'ya yeni silah ve teçhizat sevk edeceği açıklandı.

Almanya'nın Ukrayna'ya yeni silah ve teçhizat sevk edeceği açıklandı.

Savunma Bakanı Christine Lambrecht, Berlin'de silahlı kuvvetler konferansının başlangıcında yaptığı açıklamada, Ukrayna'ya iki Mars-2 tipi çoklu roketatar ve 50 Dingo zırhlı araç daha teslim edileceğini ifade etti.

Lambrecht, "Ukrayna'ya iki adet Mars-2 tipi çoklu roketatar ve 50 Dingo zırhlı araç ve çoklu roketatarlar için 200 füze sağlayacağız." dedi.

Bakan Lambrecht, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin cesur ve başarılı operasyonlarını överek, "Ukrayna'ya hızlı bir şekilde daha fazla askeri teçhizat sağlanmasının ne kadar önemli olduğunu göstermektedir. Rusya'ya karşı yaptırımlar uygulayarak Ukraynalıların cesur mücadelelerinde açıkça yanlarında duruyoruz. Yaklaşık bir milyon mülteciye sığınma imkanı sunuyoruz. Ukrayna'yı mali olarak ve silah tedarik ederek de destekliyoruz. Ukrayna'nın özellikle son birkaç gün içinde Alman silahlarının da yardımıyla elde ettiği başarıları görmek cesaret verici." ifadelerini kullandı.

Ukrayna ve Almanya'daki bazı siyasetçiler, hükümete son zamanlarda baskıyı artırarak Ukrayna'ya Alman savaş tanklarının teslim edilmesini talep ediyorlar.

YORUMLAR
500
Almanya Başbakanı Scholz, Gürcistan Başbakanı Garibashvili ile bir araya geldi Almanya Başbakanı Scholz, Gürcistan Başbakanı Garibashvili ile bir araya geldi Almanya'da polis şiddeti! Arap kökenli kişiye yapılanlar sosyal medyada gündem oldu Almanya'da polis şiddeti! Arap kökenli kişiye yapılanlar sosyal medyada gündem oldu
Kaynak: AA

Almanya, Ukrayna, Berlin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Almanya Ukrayna'ya yeni silah ve teçhizat sevkiyatı yapacak - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:47 Trabzonspor'dan Kızılyıldız'a güzel hareket! Dostluk yemeğinde buluştular
17:28 Başkan Murat Sancak'tan taraftarı üzen itiraf! Balotelli'nin geç gitmesi planları bozmuş
17:20 Mehmet Dinçerler'in davranışları psikolojik baskı boyutuna ulaşmış! İşte Hadise'nin boşanma dilekçesi...
17:20 Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'tan skandal sözler! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aslı astarı olmayan iftiralar attı
17:40 Foto kapanlara yaban hayatı değil onlarca hırsız yakalandı
17:03 Bakan Kasapoğlu: Yurtlarda yüzde 80 oranında yerleştirme başarısı yakaladık
16:53 Ayrıldığı dini nikahlı eski eşini vuran şahıs: Daha cehennemi yaşayacaksın
16:50 Hırsızın yöntemi pes dedirtti! Kadın kıyafeti giyip motosiklet çaldı, kıskıvrak yakalandı
16:51 Tenisin efsane ismi Roger Federer'den emeklilik kararı: Son turnuvam olacak
16:51 Fıkra gibi ama gerçek! Türkiye'deki Suriyelilerden rahatsız olan Suriyeli mikrofonlara konuştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2022 17:55:54. #1.12#
SON DAKİKA: Almanya Ukrayna'ya yeni silah ve teçhizat sevkiyatı yapacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement