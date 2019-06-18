Son Dakika Haberleri: Almanya'nın yabancı plakalı araçlardan otoyol ücreti talebi reddedildi
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Almanya'nın yabancı plakalı araçlardan otoyol ücreti talebi reddedildi

53 dakika önce

Avrupa Adalet Divanı, Almanya'nın yabancı plakalı araçlardan otoyol ücreti talebini "ayrımcılık" olarak değerlendirdi.

Almanya'nın yabancı plakalı araçlardan otoyol ücreti talebi reddedildi, System.String[]
Avrupa Adalet Divanı, Almanya'nın yabancı plakalı araçlardan otoyol ücreti talebini "ayrımcılık" olarak değerlendirdi.

Almanya'nın yabancı plakalı araçlardan otoyol ücreti talebi, Avrupa Adalet Divanı'nda bugün görülen dava ile son buldu. Avrupa Adalet Divanı, Almanya'nın yabancı plakalı araçlardan otoyol ücreti alması talebini "ayrımcılık" olarak değerlendirdi. Hollanda ve Avusturya'nın şikayeti üzerine görülen davada, Almanya'nın talebinin Avrupa hukukuna aykırı olduğu ifade edildi.

Alman hükumeti, otoyollardan artık geçiş ücreti alınmasını öngören yasa tasarısında ülkede kayıtlı ve yurt dışında kayıtlı araçlara yönelik farklı uygulamayı öngörüyor. Almanya'da kayıtlı araç sahipleri, ödedikleri geçiş ücreti için vergi iadesi talep edebilecek. Aracı yurt dışında kayıtlı sürücüler ise araçlarının yol açtığı hava kirliliği oranında geçiş ücreti ödeyecek. Avrupa Birliği Komisyonu, daha önce önerilen tasarıya, üye ülke vatandaşları arasında ayırımcılık yaptığı gerekçesiyle karşı çıkmıştı. Almanya'nın almayı talep ettiği 10 günlük otoyol ücreti ise 2,50 Euro'dan başlıyor. Diğer kategorilerdeki ücretler ise 4 Euro, 8 Euro, 14 Euro veya 20 Euro olarak belirlenmişti. Almanya yabancı plakalı araçlardan yıllık 500 milyon Euro'luk bir gelir sağlamayı planlıyordu. - LÜKSEMBURG
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 11:50 Kaynak: İHA
Avrupa, TEM Otoyolu, Almanya, Güncel
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