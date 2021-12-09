Almanya'nın yeni Dışişleri Bakanı Baerbock, görevinin ilk gününde Brüksel'de - Son Dakika

Almanya'nın yeni Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, göreve gelmesinden bir gün sonra Avrupa Birliğinin (AB) kalbi Brüksel'i ziyaret ederek, yeni Alman hükümetinin AB'ye bağlılığını vurguladı.

Baerbock, Brüksel'de AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile görüştü.

"Görevimin ilk gününde buraya gelmem tesadüf değil." diyen Baerbock, "Buraya Avrupa'ya kalpten inanan biri ve Almanya'daki tamamen Avrupalı bir hükümetin dışişleri bakanı olarak geldim." diye konuştu.

Baerbock, ortak bir Avrupa politikasına inandıklarını aktararak, "Ülkemin geleceği her zaman için Avrupa'nın ortak kaderinin parçasıdır." ifadesini kullandı.

Avrupa'nın önünde bazı sınamalar bulunduğunu, AB ülkeleri arasında kimi konularda farklı görüşler bulunduğunu hatırlatan Baerbock, AB'nin büyük bir başarı hikayesi olduğunu unutmamak gerektiğini, bunu daha da büyütmek istediklerini dile getirdi.

Baerbock ayrıca Borrell ile Belarus konusunu görüştüklerini, Belarus yönetimine daha fazla baskı yapılmasında mutabık kaldıklarını, Ukrayna konusunda da ortak dayanışmalarının altını çizdiklerini söyledi.

"Baerbock'un Brüksel ziyaretinin sembolik önemi var"

Borrell de Baerbock'un göreve gelmesinin ertesi gününde Brüksel'i ziyaretinin sembolik önemine işaret ederek, Almanya'daki yeni hükümetin AB'nin dış politikası ve güvenlik politikalarına verdiği önemi takdirle karşıladığını söyledi.

Yeni Alman hükümetinin dış politika önceliklerini Baerbock'tan dinlediğini dile getiren Borrell, Almanya'nın AB'nin dış politikasını daha iddialı şekilde ilerletmek istemesinden memnuniyet duyduğunu belirtti.

Borrell ayrıca Baerbock ile bugünkü görüşmelerinde Rusya'nın Ukrayna sınırındaki askeri yığınağını konuştuklarını, Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğini desteklediklerini, bunların dışında Çin, Belarus, Batı Balkanlar gibi başlıkları da ele aldıklarını kaydetti.